Samsun'un Yakakent ilçesinde sahte polis rozetiyle yakalanan 2 kişi gözaltına alındı.

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Yakakent İlçe Emniyet Amirliği ekipleri, Narkotik Vaka Analiz Sistemi (NARVAS) doğrultusunda yaptıkları uygulamada şüphelendikleri bir aracı durdurdu.

Ekipler, araçta ve şüpheli 2 kişinin üzerinde yaptıkları aramada sahte polis rozeti, ⁠2 ruhsatsız tabanca, havalı tabanca, teleskopik cop, ⁠3 tarihi eser olduğu değerlendirilen obje ile 2 elektronik sigara, uyuşturucu kullanım aparatları,⁠ esrar öğütme aleti, hassas terazi, ⁠7 kesici alet ve ⁠8 sentetik ecza hapı ele geçirdi.

Gözaltına alınan 2 şüpheli, "Özel işaret ve kıyafetleri usulsüz kullanma" suçu kapsamında emniyete götürüldü.