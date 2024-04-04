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Yeryüzü Doktorları Derneğinden Afganistan'a gıda yardımı

Yeryüzü Doktorları Derneğinden Afganistan'a gıda yardımı

Yeryüzü Doktorları Derneği, ramazanda Afganistan'daki beslenme sağlığını desteklemek amacıyla 1000'den fazla ihtiyaç sahibine kumanya dağıttı.

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Dernekten yapılan açıklamaya göre, Afganistan'da 15 beslenme sağlığı merkezi ve 11 mobil sağlık ekibiyle hizmet veren Yeryüzü Doktorları, ramazanda da ülkeye gıda desteği sağladı.

Bu kapsamda dernek, Afganistan'da kumanya dağıtarak, 1000'den fazla kişiye ulaştı.

Dernek, bu ülkenin yanı sıra Bangladeş, Benin, Çad, Etiyopya, Hindistan, Kazakistan, Azerbaycan, Arnavutluk, Fildişi Sahili, Mali, Nijer, Pakistan, Kamboçya, Somali, Suriye, Yemen, Sri Lanka, Uganda, Peru, Kamerun, Honduras, Kosova, Tanzanya, Türkiye, Togo, Lübnan, Gazze, Mısır ve Sudan'daki kumanya dağıtımlarıyla da yardıma muhtaç kişilerin iftar sofralarına ortak oldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yeryüzü Doktorları Proje Koordinatörü Ayşenur Aydın, nüfusunun yarısının ihtiyaç sahibi olduğu Afganistan'da temel gıdaya erişimin kısıtlı olması nedeniyle açlık kaynaklı sağlık sorunları yaşandığını, bu durumun en çok anne ve çocukları etkilediğini kaydetti.

Aydın, bölgede 5 yaş altı çocukların beslenme yetersizliği nedeniyle sağlıklı gelişim gösteremediğine, 875 bin çocuğun açlık nedeniyle hayatını kaybetme tehlikesiyle yaşadığına dikkati çekerek, "Afganistan'da geçtiğimiz yıl tıbbi beslenme tedavilerimizle 5 yaş altı 28 bin 706 çocuğun ve 16 bin 787 annenin hayata tutunmalarına vesile olduk. Ramazanın bereketini paylaşmak için beslenme sağlığı projelerimizin yanında kumanya desteği ile de bölge halkının yanında oluyoruz." ifadelerini kullandı.

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