BIST 9.149
DOLAR 31,89
EURO 34,71
ALTIN 2.352,68
HABER /  BİLİM - TEKNOLOJİ

"Karanlık madde ve enerji" dünyanın en büyük kamerasıyla araştırılacak

"Karanlık madde ve enerji" dünyanın en büyük kamerasıyla araştırılacak

Bilim insanları, tespit edilmesi çok zor olan ve henüz sadece teoride yer alan "karanlık madde" ve "karanlık enerji" hakkında ipuçları bulmak amacıyla dünyanın en büyük dijital kamerasını tasarladı.

Abone ol

United Press International'ın (UPI) haberine göre, ABD Enerji Bakanlığı Bilim Ofisi öncülüğünde tasarlanan, 3 bin 200 megapiksel Miras Uzay ve Zaman Araştırması (LSST) Kamerası ile henüz görülemeyen ve sadece teoride yer alan karanlık madde ve karanlık enerjinin araştırılması hedefleniyor.

Şili'de inşa edilen Vera C. Rubin Gözlemevi'ne yerleştirilecek LSST Kamerası, Cerro Pachon Dağı'nın zirvesine yakın bir konumda, deniz seviyesinden 2 bin 700 metre yüksekte güney semalarını engelsiz bir şekilde görebilecek.

Dünyanın astronomi için tasarlanan en büyük ve en yüksek çözünürlüklü kamerası

LSST Kamerası, 3 ton ağırlığı ve 3 bin 200 megapiksel çözünürlüğü ile şimdiye kadar astronomi için tasarlanan en büyük ve en güçlü kamera olma özelliği taşıyor.

Kameranın en büyüğü 1,5 metreden geniş 3 lensi bulunuyor, her bir lens, fotoğraf çekiminde 15 saniye açık kalabiliyor ve 5 saniyede bir diğer lense geçilebiliyor.

Kamerada, yakın kızılötesi, ultraviyole ve görünür ışık dahil olmak üzere farklı ışık türlerini analiz etmek için gerektiğinde değiştirilebilecek 6 özel filtre bulunuyor.

Tasarım ve üretim aşamaları 20 yılda tamamlanan kamera, gece gökyüzünün dolunayın 7 kat büyüklüğünde bir alanını fotoğraflayabiliyor ve yüksek çözünürlüğüyle yaklaşık 24 kilometreden bir golf topunu ayırt edebilecek güce sahip bulunuyor.

Bilim insanları, kamerayı, milyarlarca galaksi ve gök cismini görüntüleyerek evrene ait en büyük fotoğraf veri kataloğunu oluşturmak için de kullanacak.

Kamera, ABD Enerji Bakanlığı, Stanford Doğrusal Hızlandırıcı Merkezi (SLAC) Ulusal Hızlandırıcı Laboratuvarındaki bilim insanları öncülüğünde tasarlandı.

Işık yaymadığı için tespit edilemeyen karanlık madde ve enerji, evrenin yüzde 95'ini oluşturuyor

ABD Enerji Bakanlığı, henüz hiçbir cihazın karanlık maddeye dair kanıt yakalayamadığı ancak görünür maddeden 5 kat fazla olabileceği düşünülen karanlık maddenin, galaksilerin dönüşünü kütle çekimsel etkileyerek evrende iz bıraktığını açıkladı.

Araştırmalarda, ışık ya da enerji yaymadığı için görülemeyen karanlık madde ve karanlık enerjinin, evrenin kütle ve enerjisinin yaklaşık yüzde 95'ini oluşturduğu, evrenin genişlemesini hızlandıran bir güç olduğu, yıldızların, gezegenler ve galaksilerin neden bu şekilde hareket ettikleri hakkında teorik açıklamalar sunduğu vurgulanıyor.

ÖNCEKİ HABERLER
Burdur Belediye Başkanı Ercengiz, mazbatasını aldı
Burdur Belediye Başkanı Ercengiz, mazbatasını aldı
Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Tacikistan ve Özbekistan ortak askeri tatbikat yapacak
Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Tacikistan ve Özbekistan ortak askeri tatbikat yapacak
Rusya, Ukrayna ordusuna katılmaya çalışan eski İsrail askerini yakaladı
Rusya, Ukrayna ordusuna katılmaya çalışan eski İsrail askerini yakaladı
İtiraz sonrası oylar yeniden sayıldı! Belediye başkanlığında durum değişmedi
İtiraz sonrası oylar yeniden sayıldı! Belediye başkanlığında durum değişmedi
Fransa'da evinde açlıktan ölmek üzere 159 hayvan bulunduran çifte 1 yıl hapis cezası
Fransa'da evinde açlıktan ölmek üzere 159 hayvan bulunduran çifte 1 yıl hapis cezası
KOSGEB, deprem bölgesinde yaklaşık 52 bin işletmeye 16,7 milyar lira destek sağladı
KOSGEB, deprem bölgesinde yaklaşık 52 bin işletmeye 16,7 milyar lira destek sağladı
Sahte polis rozetiyle yakalanan 2 kişi gözaltına alındı
Sahte polis rozetiyle yakalanan 2 kişi gözaltına alındı
Avro Bölgesi'nde konut fiyatları düştü!
Avro Bölgesi'nde konut fiyatları düştü!
Rize'de silah kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla 4 kişi yakalandı
Rize'de silah kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla 4 kişi yakalandı
Borsa İstanbul'da gong IC Enterra Yenilenebilir Enerji için çaldı
Borsa İstanbul'da gong IC Enterra Yenilenebilir Enerji için çaldı
Dikkat! Borsada yarınki işlemlerde 10 günlük takas süresi var!
Dikkat! Borsada yarınki işlemlerde 10 günlük takas süresi var!
Van'daki çocukların 23 Nisan kıyafeti Samsun'dan
Van'daki çocukların 23 Nisan kıyafeti Samsun'dan