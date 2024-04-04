Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Tacikistan ve Özbekistan ortak askeri tatbikat yapacak
Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Tacikistan ve Özbekistan silahlı kuvvetlerinin Kazakistan'da ortak tatbikat yapacağı duyuruldu.Abone ol
Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, 5 ülkenin silahlı kuvvetlerinin yer alacağı tatbikatın temmuzda Kazakistan'da gerçekleştirileceği bildirildi.
"Birleştik 2024" isimli tatbikatın Oymaşa tatbikat alanı ve Hazar kıyısındaki Tokmak Burnu'nda düzenleneceği kaydedildi.