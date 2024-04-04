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Tokat'ta uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 zanlıdan 1'i tutuklandı

Tokat'ta uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 zanlıdan 1'i tutuklandı

Tokat'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alına alınan 3 kişiden 1'i tutuklandı.

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İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, il genelinde uyuşturucu tacirlerine yönelik düzenlediği operasyonda 100 gram sentetik uyuşturucu, 274 sentetik ecza hap, 16,65 gram kubar esrar ele geçirdi.

Operasyonda bu suç unsurlarına ilişkin M.Ö, C.G. ve M.A.E gözaltına alındı.

Emniyet müdürlüğündeki işlemleri tamamlanan 3 zanlı adliyeye sevk edildi.

M.A.E, savcılık sorgusu sonrası çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, M.Ö. ve C.G. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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