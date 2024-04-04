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Çeşme'nin ilk kadın belediye başkanı Lal Denizli, görevine başladı

Çeşme'nin ilk kadın belediye başkanı Lal Denizli, görevine başladı

CHP'den Çeşme Belediye Başkanı seçilen Lal Denizli, mazbatasını alarak görevine başladı.

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Teknik direktör Mustafa Denizli'nin kızı olan 33 yaşındaki Lal Denizli, Çeşme'nin ilk kadın belediye başkanı oldu.

Denizli, Çakabey Kültür Merkezi'nde, ilçe seçim kurulu yetkililerinden mazbatasını aldıktan sonra bando eşliğinde belediye binasına kadar yürüdü. Burada önceki belediye başkanı Ekrem Oran'dan görevi teslim alan Denizli, daha sonra makamında tebrikleri kabul etti.

Lal Denizli, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 15 yaşından beri siyasete ilgi duyduğunu, okuduğu kitaplardan sonra da üniversitede siyaset bilimi okumaya karar verdiğini söyledi.

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