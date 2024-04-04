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İsrail ordusunda subaylara 'eli silah tutabilecek herkesi vurun' emri

İsrail ordusunda subaylara 'eli silah tutabilecek herkesi vurun' emri

ABD merkezli basın kuruluşu Axios'un muhabiri ve CNN'in Siyaset ve Dış Politika Analisti İsrailli Barak Ravid, Dünya Merkez Mutfağının (World Central Kitchen-WCK) çalışanlarına benzer şekilde 3 İsrailli rehinenin ellerinde beyaz bayrak olmasına rağmen öldürüldüğünü anımsatarak, İsrailli bir yedek subayın kendisine "eli silah tutabilecek herkesi vurun" emri aldıklarını söylediğini belirtti.

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Ravid, ABD'li yayın kuruluşu CNN'e ABD merkezli WCK çalışanlarının öldürülmesine ilişkin açıklamada bulundu.

Sunucunun, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun WCK çalışanlarının öldürülmesinde "kasıt olmadığını" savunarak, "Savaşlarda bu tür olaylar olur." ifadesini kullandığını hatırlatması üzerine Ravid, şunları söyledi:

"Bu olay sürpriz olmamalı. Hatırlarsınız, birkaç hafta önce kendilerini kaçıranlardan kaçmayı başaran 3 İsrailli rehine, ellerinde beyaz bayrak olmasına rağmen üzerlerine ateş açan İsrail askerlerince öldürülmüştü."

"İsrail ordusundan gelen savaş usulü kuralları bu değil"

Ravid, İsrailli rehineleri vuran askerlerle aynı birlikte görev yapan İsrailli yedek subayla konuştuğunu aktararak, şunları kaydetti:

"Bana 'sahadaki komutanlardan gelen emirlerin savaşma çağındaki herkesi vurmak' olduğunu söylediğini hatırlıyorum. Ancak İsrail ordusundan gelen savaş usulü kuralları bu değil. Günün sonunda tabur komutanı ya da tugay komutanı, bu saldırıyı kimin onayladığını bilmiyorum, Tel Aviv'deki İsrail ordusundan gelen emirleri farklı yorumluyor."

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