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Palandöken Kayak Merkezi'nde güvenli pistler için çığ analizi yapılıyor

Palandöken Kayak Merkezi'nde güvenli pistler için çığ analizi yapılıyor

Türkiye'nin önemli kayak merkezlerinden Palandöken'de uzman ekipler, güvenli pistler için çığ analizi yapıyor.

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Her kış sezonunda yüzbinlerce kayakseveri ağırlayan ve birçok ulusal-uluslararası kış spor organizasyona ev sahipliği yapan Palandöken'de sezon devam ederken olası çığ tehlikesine karşı önlem de alınıyor.

Kayakseverlerin güvenliği için çığ analizleri, uzman ekipler tarafından yapılıyor.

Palandöken Dağı'nın 2 bin 700 rakımında ölçüm yapan Erzurum Teknik Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi İnşaat Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Cansaran Ertaş, kar çukur analizi ile ölçümlerin yapıldığını ve bu tekniğin yeni bir teknik olduğunu söyledi.

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