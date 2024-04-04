AB, Batı Balkanlar'a 6 milyar avro destek sağlayacak

Avrupa Birliği (AB) kurumları, Batı Balkan ülkeleriyle ekonomik ilişkileri güçlendirmek için 6 milyar avroluk fon kurulmasında anlaştı.

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AB Konseyi, üye ülkeler ile Avrupa Parlamentosu (AP) arasında müzakere edilen ve Batı Balkanlar Büyüme Planı'nın ana unsuru olan Reform ve Büyüme Fonu'nun kurulmasında uzlaşı sağlandığını açıkladı.

Açıklamada, fonla AB'nin Batı Balkanlar'daki ortaklarına 2024-2027 arasındaki dönemde 2 milyar avro hibe, 4 milyar avro da kredi sağlanacağı kaydedildi.

Söz konusu fonun mevcut Katılım Öncesi Yardım Aracı'nı (IPA III) tamamlayacağı belirtilen açıklamada, böylece bölgedeki ortaklara sağlanan mali yardımın önemli ölçüde artacağı ifade edildi.

Açıklamada, fonun Batı Balkan ülkelerinde AB ile ilgili reformları destekleyeceği, AB ile bölgenin ekonomik yakınlaşmasını teşvik edeceği bildirildi.