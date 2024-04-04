BIST 9.115
DOLAR 31,89
EURO 34,74
ALTIN 2.343,29
HABER /  SPOR

Fenerbahçe, Olympiakos maçı hazırlıklarına başladı

Fenerbahçe, Olympiakos maçı hazırlıklarına başladı

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi çeyrek finalinde 11 Nisan Perşembe günü deplasmanda Yunanistan'ın Olympiakos ekibiyle yapacağı ilk maçın hazırlıklarına başladı.

Abone ol

Kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, sarı-lacivertli takımın Olympiakos maçının hazırlıklarına başladığı aktarıldı.

Teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanda Süper Lig'de Yukatel Adana Demirspor ile oynanan maça ilk 11'de başlayan futbolcuların yenileme çalışması yaptığı belirtildi.

Diğer futbolcuların ise koşu, ısınma ve çabukluk hareketlerinin ardından pas çalışmaları üzerinde durduğu kaydedildi. Antrenmanın dar alanda yapılan çift kale maçlarla tamamlandığı bildirildi.

Fenerbahçe Kulübünde başkan vekili Erol Bilecik, Galatasaray ile 7 Nisan Pazar günü Şanlıurfa'da oynayacakları Turkcell Süper Kupa maçına 19 yaş altı takımıyla çıkma kararı aldıklarını duyurmuştu.

ÖNCEKİ HABERLER
Bankacılık sektörünün mevduatı azaldı
Bankacılık sektörünün mevduatı azaldı
DEM Partili Sönük'e tepki! Mazbatasını aldı, "Kürdistan" dedi!
DEM Partili Sönük'e tepki! Mazbatasını aldı, "Kürdistan" dedi!
Mars'taki Curiosity Gezgini, olası kurumuş bir nehirde araştırmalara başladı
Mars'taki Curiosity Gezgini, olası kurumuş bir nehirde araştırmalara başladı
AK Partili Orhan Miroğlu: AK Parti'de tartışma özgürlüğü yok
AK Partili Orhan Miroğlu: AK Parti'de tartışma özgürlüğü yok
NATO, 75. kuruluş yıl dönümünü kutladı: Tarihin en başarılı ittifakıyız!
NATO, 75. kuruluş yıl dönümünü kutladı: Tarihin en başarılı ittifakıyız!
Merkez Bankası rezervleri azaldı! Ne kadar oldu?
Merkez Bankası rezervleri azaldı! Ne kadar oldu?
Ehliyet sınavında kullanılan kopya düzeneği ele geçirildi
Ehliyet sınavında kullanılan kopya düzeneği ele geçirildi
İsias Oteli davasında tutuklu 5 sanıktan 2'si tahliye edildi!
İsias Oteli davasında tutuklu 5 sanıktan 2'si tahliye edildi!
AB ve ABD'li yetkililer ticaret ve teknoloji konularını görüşecek
AB ve ABD'li yetkililer ticaret ve teknoloji konularını görüşecek
AB Yüksek Temsilcisi: Rusya ile Kuzey Kore arasında askeri işbirliği var!
AB Yüksek Temsilcisi: Rusya ile Kuzey Kore arasında askeri işbirliği var!
Adana'da erkenci patates hasadı başladı
Adana'da erkenci patates hasadı başladı
Bodrum açıklarında 36 düzensiz göçmen kurtarıldı
Bodrum açıklarında 36 düzensiz göçmen kurtarıldı