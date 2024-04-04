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Suudi Arabistan önümüzdeki 3 yıldaki WTA Finalleri'ne ev sahipliği yapacak

Suudi Arabistan önümüzdeki 3 yıldaki WTA Finalleri'ne ev sahipliği yapacak

Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad, 2024-2026 yıllarında olmak üzere 3 yıl boyunca Kadınlar Tenis Birliği (WTA) Finalleri'ne ev sahipliği yapacak.

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WTA'dan yapılan açıklamada, Suudi Arabistan Tenis Federasyonu ile sağlanan anlaşmaya göre, 2024 sezonu sonunda düzenlenecek WTA Finalleri, 2-9 Kasım tarihleri ​​arasında gerçekleştirilecek.

Yapılan anlaşma doğrultusunda, 2024 WTA Finalleri için 15,25 milyon dolarlık rekor para ödülü dağıtılacak. Ayrıca 2025 ve 2026'daki finallerde para ödülleri arttırılacak.

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