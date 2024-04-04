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İBB Şehir Tiyatroları 11. Madach Uluslararası Tiyatro Buluşması'na katılacak

İBB Şehir Tiyatroları 11. Madach Uluslararası Tiyatro Buluşması'na katılacak

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Şehir Tiyatroları (ŞT), "Savaş ve Barış" oyununu "11. Madach Uluslararası Tiyatro Buluşması" kapsamında Budapeşte'de sahneleyecek.

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Şehir Tiyatrolarından yapılan açıklamaya göre, Lev Tolstoy'un yazdığı, Eva Mahkovic'in uyarladığı ve Aslı Önal'ın çevirdiği oyunu, Aleksandar Popovski yönetiyor.

Oyun, 18 Nisan'da Ulusal Tiyatro'da tiyatroseverlerle buluşacak.

Toplam 30 ülkeden tiyatro topluluklarının katıldığı etkinlik, 5- 27 Nisan'da gerçekleştirilecek. Festivalin ana organizatörü ve kurucusu olan Attila Vidnyanszky, festivalin en önemli amacının siyasetin yıktığı köprüleri yeniden inşa etmek olduğunu belirtiyor.

"Savaş ve Barış" oyunu hakkında

Tarihsel bir anlatı özelliği taşıyan ve 1805-1820'de geçen oyun, Napolyon'un 1812'de Rusya'yı işgalinin hemen öncesinde hayatları tümüyle değişen Rus aristokrasisini konu ediniyor.

Oyunda İBB Şehir Tiyatrolarının genel sanat yönetmeni Ayşegül İşsever, Berfin Berber, Can Başak, Defne Gürmen Yüksel, Deran Özgen, Dilara Demirdüzen, Doğan Altınel, Ersin Bağcıoğlu, İlker Sami Kılıç, İpek Uğuz, Levent Üzümcü, Melisa Demirhan, Mesut Çırak, Murat Bavli, Mutlu Güney, Nevzat Sinan Taştan, Ogeday Erkut, Osman Kaba, Salih Şimşek, Sefa Turan, Taha Karakaş ve Yağmur Topçu rol alıyor.

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