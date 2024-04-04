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Danimarka'da Genelkurmay Başkanı görevden alındı!

Danimarka'da Genelkurmay Başkanı görevden alındı!

Danimarka Genelkurmay Başkanı Flemming Lentfer, Kızıldeniz'de Husilerle yaşanan çatışmanın ortasında bir fırkateynin teknik sorunlar sebebiyle çalışmamasını rapor etmediği gerekçesiyle görevinden alındı.

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Yerel basındaki haberlere göre, Danimarka Savunma Bakanı Troels Lund Poulsen, başkent Kopenhag'da düzenlediği basın toplantısında, herhangi bir sebep göstermeden Lentfer'e artık güveninin kalmadığını belirtti.

Poulsen, Lentfer'in görevden alındığını açıklayarak, karşı karşıya kaldıkları zorluklar sebebiyle yeni bir genelkurmay başkanına ihtiyaçları olduğunu kaydetti.

Basın raporları çıkmadan önce fırkateynin problemleri olduğunu bilmediğini ifade eden Poulsen, Tümgeneral Michael Wiggers Hyldgaard'ın Genelkurmay Başkanlığı görevine vekalet edeceğini söyledi.

- Fırkateynin hava savunma ve silah sistemleri çalışmadı

Danimarka askeri haber sitesi OLFI'ye göre, Kızıldeniz'de Husilerin düzenlediği bir dron saldırısı sırasında fırkateynin hava savunma ve silah sistemleri çalışmadı.

Fırkateynin mühimmat sisteminde arıza yaşanırken, mermilerin yarısı hedefini vurmadan önce patladı.

Danimarka hükümeti de fırkateynin problemlerini rapor etmediği için Lentfer'i görevden aldı.

Flemming Lentfer, 1 Aralık 2020'de Genelkurmay Başkanlığı görevine getirilmişti.

ABD, küresel deniz ticareti güvenliğinin tehlikeye girdiği gerekçesiyle 18 Aralık 2023'te bir grup ülkenin katılımıyla Husi güçlerine karşı "Refah Muhafızı Operasyonu" adında çok uluslu "deniz görev gücü" oluşturulduğunu açıklamıştı.

Danimarka da 31 Ocak'ta Kızıldeniz'de Refah Muhafızı Operasyonu'na Iver Huitfeldt sınıfı fırkateyni göndermiş ancak 9 Mart'ta Husiler ile yaşanan angajmanda fırkateyn istenilen şekilde çalışmamıştı.

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