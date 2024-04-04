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Öldürülen Figen Çoban'ın eşine ağırlaştırılırmış müebbet, kayınbiraderine 17 yıl hapis!

Öldürülen Figen Çoban'ın eşine ağırlaştırılırmış müebbet, kayınbiraderine 17 yıl hapis!

Muğla'nın Yatağan ilçesinde Figen Çoban'ın yakılarak öldürüldüğü iddiasıyla 4 sanığın yargılandığı davada, maktulün eşi Mehmet Emin Ata Çoban'a ağırlaştırılmış müebbet, kayınbiraderi Süleyman Çoban'a ise 17 yıl hapis cezası verildi.

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Muğla 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanıklar Mehmet Emin Ata Çoban, Süleyman Çoban, tutuksuz yargılanan kayınvalide H.Ç. ile maktulün yakınları ve taraf avukatları katıldı.

Cumhuriyet savcısının önceki mütalaasını tekrar ettiği duruşmada, sanık Mehmet Emin Ata Çoban 4 sayfalık savunmasını sundu.

Maktulün kız kardeşi Filiz Karataş, "Ablam yakılarak öldürüldü. Bunu kabul edemiyorum. Sanıkların en ağır cezayı almasını istiyorum." dedi.

Maktulün annesi, babası ve ağabeyi de sanıkların en ağır şekilde cezalandırılmalarını istedi.

Sanık H.Ç. ise çocuklarının da kendisinin de suçu olmadığını savunarak beraatini talep etti.

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