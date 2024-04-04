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Zonguldak Belediye Başkanı Tahsin Erdem, mazbatasını aldı

Zonguldak Belediye Başkanı Tahsin Erdem, mazbatasını aldı

CHP'den Zonguldak Belediye Başkanı seçilen Tahsin Erdem, mazbatasını alarak görevine başladı.

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Zonguldak Adliyesi'ne partililerle gelen Erdem, Merkez İlçe Seçim Kurulu Başkanı Behice Dizdar'dan mazbatasını aldı.

Erdem, burada yaptığı konuşmada, halkın teveccühüyle bugün burada olduğunu ve harika bir seçim süreci geçirdiklerini söyledi.

Nezaket sınırları içerisinde kalan seçimin güzel demokrasi örneği olduğunu anlatan Erdem, bu saatten sonra hiçbir siyasi parti ayrımı yapmadan halkın tamamını kucaklayacaklarını dile getirdi.

Erdem, kentin sorunlarının öncelikli olduğuna değinerek, "Önceki belediye başkanlarına yaptıklarından dolayı çok teşekkür ederim. Biz de daha iddialı olduğumuz için yola çıktık. Güzel işlerimiz olacak, güzel projelerimiz var. Bunları birlikte dayanışma içerisinde yapacağız. Bizim sevgi ve dostluk dilimiz var. Her alanda bunu kullanacağız." diye konuştu.

Konuşmasının ardından adliyeden belediye binasına kadar partililerle yürüyen Erdem, vatandaşlarla sohbet etti, hatıra fotoğrafı çektirdi.

Burada sloganlar ve meşalelerle karşılanan Erdem, belediye çalışanlarıyla tokalaştı, daha sonra eski başkan Ömer Selim Alan tarafından makamda karşılandı.

Alan, burada yaptığı konuşmada, 31 Mart'ta tüm ülkede olduğu gibi Zonguldak'ta da vatandaşların sandığa gittiğini ve iradesini ortaya koyduğunu ifade etti.

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