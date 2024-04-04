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Seçimi kazandı! Mazbatasını alamadan hayatını kaybetti

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Seçimi kazandı! Mazbatasını alamadan hayatını kaybetti

 Konya'nın Hüyük ilçesinde, 31 Mart'taki Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde Ulupınar Mahallesi muhtarı seçilen Ayhan Küçükyılmaz, geçirdiği kalp krizi sonucu öldü.

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Mahallede ikinci kez muhtarlığı kazanan 49 yaşındaki Küçükyılmaz, iş yerinde öğle saatlerinde kalp krizi geçirdi. Durumu gören vatandaşların ihbarıyla gelen 112 Acil Sağlık ekibi, Küçükyılmaz'ı Hüyük Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Küçükyılmaz, hastanedeki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Ayhan Küçükyılmaz'ın mahalle muhtarlığına seçilmesi nedeniyle henüz mazbatasını almadığı öğrenildi.

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