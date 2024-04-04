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Mersin Uluslararası Bisiklet Turu'nda ilk etap tamamlandı

Mersin Uluslararası Bisiklet Turu'nda ilk etap tamamlandı

Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından 6. kez organize edilen Mersin Uluslararası Bisiklet Turu'nun (Tour of Mersin) Anamur-Gülnar etabı sona erdi.

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Anamur Anemurium Antik Kenti'nden Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'in startını verdiği ilk etapta sporcular, 103,2 kilometre mesafe katetti.

Bisikletlilerin, kentin tarihi ve turistik alanları dışında zorlu parkurlarda da ter döktüğü yarışma, Gülnar ilçesi Yanışlı Mahallesi'nde son buldu.

Etap sonunda genel klasmanda Eritreli Dawit Yemane birinci, Polonyalı Marcin Budzinski ikinci, Çinli Xianjing Lyu üçüncü sırada yer aldı.

Parkurda "tırmanış", "sprint" ve "en başarılı genç sporcu" kategorilerinde de birinciler belirlendi.

Yarışların sona erdiği alanda düzenlenen törende, dereceye giren sporculara ödülleri verildi.

30 ülkeden 171 sporcunun katıldığı organizasyonda yarın, Gülnar-Mersin etabı gerçekleşecek.

Kent merkezindeki Özgecan Aslan Barış Meydanı'nda 7 Nisan'da sona erecek turda, dereceye giren sporculara toplam 19 bin 30 avro ödül verilecek.

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