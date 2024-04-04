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Altının kilogram fiyatı yükselmeye devam ediyor

Altının kilogram fiyatı yükselmeye devam ediyor

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı 2 milyon 415 bin liraya yükseldi.

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Altın piyasasında en düşük 2 milyon 350 bin lirayı, en yüksek 2 milyon 421 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, gün sonunda yüzde 0,4 artışla 2 milyon 415 bin lira oldu. Standart altının kilogram fiyatı dün günü 2 milyon 405 bin liradan tamamlamıştı.

KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 1 milyar 954 milyon 975 bin 713,05 lira, işlem miktarı ise 817,89 kilogram oldu.

Tüm metallerde toplam işlem hacmi de 1 milyar 961 milyon 298 bin 235,47 lira düzeyinde gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar, İstanbul Altın Rafinerisi, Zirve Değerli Madenler, INTL HRM Kıymetli Madenler, Fetih Döviz ve Kıymetli Madenler ile NMGlobal Kıymetli Madenler olarak sıralandı.

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