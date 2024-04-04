Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Bayraktar İran'da

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar (sağda), resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği İran'ın başkenti Tahran'da İran Petrol Bakanı Cevad Ovci (solda) ile bakanlık binasında bir araya geldi. İkili, ortak basın toplantısı düzenledi.

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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar (sağda), resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği İran'ın başkenti Tahran'da İran Petrol Bakanı Cevad Ovci (solda) ile bakanlık binasında bir araya geldi. İkili, ortak basın toplantısı düzenledi.