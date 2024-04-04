Oyucu Zafer Algöz'ün babası son yolculuğuna uğurlandı

Tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu Zafer Algöz'ün 87 yaşında hayatını kaybeden babası Cevdet Algöz'ün cenazesi, Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde toprağa verildi.

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Rahatsızlığı nedeniyle tedavi gördüğü Burhaniye Devlet Hastanesinde vefat eden Algöz için Koca Cami'de tören düzenlendi. Annesi Güner Algöz'den 24 gün sonra babasını da kaybetmenin üzüntüsünü yaşayan Zafer Algöz ve yakınları, cami bahçesinde taziyeleri kabul etti.

Cevdet Algöz için öğle vakti ailesi ve yakınlarının yanı sıra sanatçılar Erkan Can, Bülent Şakrak, Hüsnü Şenlendirici ve Can Yılmaz, Burhaniye Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler ile vatandaşların katılımıyla cenaze namazı kılındı.

Algöz'ün naaşı, Geriş Mezarlığı'nda eşi Güner Algöz'ün mezarının yanına defnedildi.