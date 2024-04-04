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İtalya'da AB fonlarını dolandırdığı gerekçesiyle 22 kişi yakalandı

İtalya'da AB fonlarını dolandırdığı gerekçesiyle 22 kişi yakalandı

İtalya'da Mali Polisin (Guardia di Finanza), Avrupa Birliği'nden (AB) Kovid-19 salgını sonrasında toparlanma döneminde kullanılan kurtarma fonuna yönelik dolandırıcılık faaliyetine karşı düzenlediği operasyonda 22 kişiyi gözaltına aldığı bildirildi.

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İtalyan ANSA ajansının haberine göre, Venedik kentindeki Mali Polis ekipleri, AB bütçesine yönelik suçları soruşturmakla görevli Avrupa Savcılığından (EPPO) gelen talimat doğrultusunda, İtalya'nın Kovid-19 salgını sonrası dönemde ekonomik toparlanma için kullandığı "Ulusal Toparlanma ve Dayanıklılık Fonu"na (PNRR) yönelik dolandırıcılık faaliyetine karşı harekete geçti.

Buna göre, Mali Polis 22 kişiyi gözaltına aldı. Gözaltına alınanlardan 8'i tutuklandı, 14'ü ev hapsine alındı.

Ayrıca ülke genelinde farklı bölgelerde bazı ev ve iş yerlerine eşzamanlı operasyonlar yapıldı.

Operasyonlarda, toplam değeri 600 milyon avro olan lüks marka kol saatleri ve otomobillere el konuldu.

Şüphelilerin içinde bulunduğu suç örgütünün, bazı hayali projelere yönelik temin edilen fonları, Slovakya, Romanya ve Avusturya'da karmaşık yapıda kurdukları hayali şirketler üzerinden yasa dışı şekilde akladıkları iddia edildi. Bu nedenle İtalyan Mali Polisinin operasyonuna, söz konusu ülkelerin güvenlik güçlerinin de farklı noktalarda destek verdiği belirtildi.

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