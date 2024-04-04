BIST 9.109
DOLAR 31,89
EURO 34,75
ALTIN 2.345,81
HABER /  GÜNCEL

YSK'dan Isparta ve Çorum talebine ret

YSK'dan Isparta ve Çorum talebine ret

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), CHP'nin Isparta Aksu ilçesinde 'seçimler yenilensin' talebi ve MHP'nin Çorum Uğurludağ ilçesinde oylar yeniden sayılsın' talebini reddetti.

Abone ol

Türkiye 31 Mart'ta yerel yöneticilerini belirlemek için sandık başına gitti. Kesin seçim sonuçları henüz açıklanmadı. Birçok il ve ilçede partiler seçim sonuçlarına itiraz etti.

YSK, AK Parti adayının kazandığı Isparta'nın Aksu ilçesinde seçimlerin yenilenmesi yönündeki CHP'nin talebini reddetti. Kurul ayrıca AK Parti adayının kazandığı Çorum Uğurludağ'da, MHP'nin oyların yeniden sayılması talebini de kabul etmedi.

YSK, 31 Mart akşamı yayın yasağına uymayan kurumlar hakkında ise suç duyurunda bulundu.

YSK
ÖNCEKİ HABERLER
CHP, Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde seçimlerin tekrarlanması kararına itiraz etti
CHP, Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde seçimlerin tekrarlanması kararına itiraz etti
WCK Nusayrat Mülteci Kampı'ndaki faaliyetlerini durdurdu
WCK Nusayrat Mülteci Kampı'ndaki faaliyetlerini durdurdu
ABD'nin dış ticaret açığı şubatta yüzde 1,9 arttı
ABD'nin dış ticaret açığı şubatta yüzde 1,9 arttı
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Bayraktar İran'da
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Bayraktar İran'da
Alman ordusunda reform! Bundeswehr yeniden yapılanacak!
Alman ordusunda reform! Bundeswehr yeniden yapılanacak!
Bozcaada'ya bayramda kamyon, tır ve iş makinelerinin geçişi yasaklandı
Bozcaada'ya bayramda kamyon, tır ve iş makinelerinin geçişi yasaklandı
Oyucu Zafer Algöz'ün babası son yolculuğuna uğurlandı
Oyucu Zafer Algöz'ün babası son yolculuğuna uğurlandı
Kayseri'de 17 yaşındaki genci bıçakla öldüren sanığa müebbet hapis cezası
Kayseri'de 17 yaşındaki genci bıçakla öldüren sanığa müebbet hapis cezası
Altının kilogram fiyatı yükselmeye devam ediyor
Altının kilogram fiyatı yükselmeye devam ediyor
YSK'den 2 ilçe için karar! Seçimlerin yenilenmesi, oyların sayılması...
YSK'den 2 ilçe için karar! Seçimlerin yenilenmesi, oyların sayılması...
Çanakkale Boğazı'nda Dumlupınar denizaltısında şehit olan denizciler anıldı
Çanakkale Boğazı'nda Dumlupınar denizaltısında şehit olan denizciler anıldı
Ders kitaplarındaki haritalarda uyum sağlanması amacıyla protokol imzalandı
Ders kitaplarındaki haritalarda uyum sağlanması amacıyla protokol imzalandı