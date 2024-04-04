YSK'dan Isparta ve Çorum talebine ret

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), CHP'nin Isparta Aksu ilçesinde 'seçimler yenilensin' talebi ve MHP'nin Çorum Uğurludağ ilçesinde oylar yeniden sayılsın' talebini reddetti.

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Türkiye 31 Mart'ta yerel yöneticilerini belirlemek için sandık başına gitti. Kesin seçim sonuçları henüz açıklanmadı. Birçok il ve ilçede partiler seçim sonuçlarına itiraz etti.

YSK, AK Parti adayının kazandığı Isparta'nın Aksu ilçesinde seçimlerin yenilenmesi yönündeki CHP'nin talebini reddetti. Kurul ayrıca AK Parti adayının kazandığı Çorum Uğurludağ'da, MHP'nin oyların yeniden sayılması talebini de kabul etmedi.

YSK, 31 Mart akşamı yayın yasağına uymayan kurumlar hakkında ise suç duyurunda bulundu.