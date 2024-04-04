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ABD'nin dış ticaret açığı şubatta yüzde 1,9 arttı

ABD'nin dış ticaret açığı şubatta yüzde 1,9 arttı

ABD'nin dış ticaret açığı, şubatta aylık bazda yüzde 1,9 artarak 68,9 milyar dolara yükseldi.

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ABD Ticaret Bakanlığı, şubat ayına ilişkin dış ticaret verilerini açıkladı. Buna göre, ülkenin dış ticaret açığı şubatta bir önceki aya kıyasla yüzde 1,9 artışla 68,9 milyar dolara çıktı. Piyasa beklentisi, dış ticaret açığının bu dönemde 66,9 milyar dolar olması yönündeydi.

Bu dönemde 10 ayın en yüksek seviyesini kaydeden dış ticaret açığı, ocakta 67,6 milyar dolar olarak hesaplanmıştı. Ülkenin ihracatı şubatta yüzde 2,3 artışla 263 milyar dolarlık rekor seviyeye ulaşırken, ithalatı yüzde 2,2 artarak 331,9 milyar dolarla Ekim 2022'den sonraki en yüksek seviyeye çıktı.

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