WCK Nusayrat Mülteci Kampı'ndaki faaliyetlerini durdurdu

İsrail'in 1 Nisan'da Gazze Şeridi'nin Deyr el-Belah kentine saldırı düzenleyerek uluslararası yardım kuruluşu Dünya Merkez Mutfağı'nın (World Central Kitchen-WCK) 7 çalışanını öldürmesinin ardından, WCK Gazze'nin Nusayrat Mülteci Kampı'ndaki merkezini kapatarak faaliyetlerini durdurdu.Abone ol
İsrail'in 1 Nisan'da Gazze Şeridi'nin Deyr el-Belah kentine saldırı düzenleyerek uluslararası yardım kuruluşu Dünya Merkez Mutfağı'nın (World Central Kitchen-WCK) 7 çalışanını öldürmesinin ardından, WCK Gazze'nin Nusayrat Mülteci Kampı'ndaki merkezini kapatarak faaliyetlerini durdurdu.