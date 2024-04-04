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Yeryüzü Doktorlarından ramazanda Yemen'deki ihtiyaç sahiplerine kumanya desteği

Yeryüzü Doktorlarından ramazanda Yemen'deki ihtiyaç sahiplerine kumanya desteği

Yeryüzü Doktorları Derneği, uzun yıllardır krizlerin yaşandığı Yemen'de ramazan ayı münasebetiyle ihtiyaç sahiplerine kumanya desteği sağladı.

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Yemen'de açlık ile mücadele için beslenme sağlığı merkezlerinde sağlık hizmeti veren Dernek, ramazan ayında ihtiyaç sahiplerine kumanya dağıtımı gerçekleştirdi.


Yemen'deki çalışmalarına dair AA muhabirine açıklamalarda bulunan Yeryüzü Doktorları Proje Koordinatörü Abdullah Al Ansi, "İç savaş ve krizler neticesinde ekonomik ve güvenlik sorunlarının yaşandığı Yemen'de yeterli gıdaya ulaşamayan bölge halkı çeşitli sağlık problemleri ile mücadele ediyor." dedi.


Sağlık altyapısının ve temel sağlık hizmetlerinin yetersizliğinin başlıca sorunlar arasında yer aldığını vurgulayan Ansi, "Açlık oranlarının en yüksek olduğu ve 21 milyondan fazla kişinin insani yardıma ihtiyaç duyduğu Yemen'de Yeryüzü Doktorları olarak beslenme yetersizliğinden kaynaklı sağlık sorunlarının önüne geçebilmek için mücadele ediyoruz." diye konuştu.


Ekiplerinin 2016 yılından bu yana açlık yönünden yüksek risk grubunda olan çocuk ve annelere yönelik tıbbi beslenme tedavileri uyguladığını aktaran Ansi, şunları kaydetti:


"Bölgede bulunan beslenme sağlığı merkezimiz ile 5 yaş altı çocukların ve hamile ve emziren annelerin yanında oluyoruz. Gıdaya erişimi artırmak adına bu ramazan ayında da beslenme sağlığı merkezimizde hizmetlerimiz devam ederken kumanya desteği verdik."

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