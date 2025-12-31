BIST 11.262
MSB paylaştı: Mehmetçik'ten yeni yıl mesajı

Milli Savunma Bakanlığı, Türkiye’nin dört bir yanında ve yurt dışındaki üs bölgelerinde görev yapan Mehmetçik'in 2026 yılına ilişkin yeni yıl mesajını kamuoyuyla paylaştı.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), farklı coğrafyalarda görev yapan Türk Silahlı Kuvvetleri personelinin yeni yıl mesajlarını içeren bir videoyu sosyal medya hesapları üzerinden yayımladı.

"GÖREVİMİZ VE SADAKATİMİZ DEĞİŞMEZ"

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan videolu paylaşımda, Mehmetçik'in milletine hitaben verdiği mesajlara yer verildi. 

Kahraman Mehmetçiğimizden aziz milletimize yeni yıl selamı. Zaman değişir, takvim yenilenir. Ama Mehmetçik'in görevi, yeminine sadakati değişmez. 2026 yılında da aynı azim, aynı inançla vatan nöbetindeyiz.

YURT İÇİ VE YURT DIŞINDAN MESAJLAR

Hazırlanan videoda; Azerbaycan, Irak’ın kuzeyi, Somali, Libya ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin yanı sıra Van, Ağrı, Diyarbakır, Hakkari, Kars, Erzurum, Bitlis, Isparta, Konya, Afyonkarahisar ve Bayburt’ta görev yapan Kara Kuvvetleri personelinin yeni yıl dilekleri yer aldı.

Balıkesir ve Kütahya’da görev yapan Hava Kuvvetleri personeli de videoda millete seslenerek yeni yılı kutladı.

DENİZLERDEN "VATAN SAĞ OLSUN" MESAJI

TCG Göksu gemisinde görev yapan Deniz Kuvvetleri personeli ile İzmir ve İstanbul’daki deniz birliklerinde görevli askerler de mesajlarında, “Milletimizin yeni yılı kutlu olsun. Vatan sağ olsun.” ifadelerine yer verdi.

MSB’nin paylaşımı, kısa sürede yoğun ilgi gördü.

