Ankara’da su kesintisi vatandaşları çeşmelere yöneltti

Ankara’nın Sincan ilçesinde yaşanan su kesintileri nedeniyle vatandaşlar, içme ve kullanma suyu ihtiyaçlarını mahallelerdeki kaynak çeşmelerden karşılamaya çalışıyor.

Başkent Ankara’da devam eden su kesintileri günlük yaşamı olumsuz etkilerken, Sincan ilçesinde vatandaşlar çözümü sokak çeşmelerinde arıyor. Günlerdir musluklardan su akmaması üzerine ilçe sakinleri damacana ve bidonlarla çeşme başlarında uzun kuyruklar oluşturdu.

GECE KESİLDİ, HALA GELMEDİ

Su kesintisinin dün geceden bu yana sürdüğünü belirten vatandaşlar, yeterli bilgilendirme yapılmadığını dile getirdi. Çeşme başında sıra bekleyen Aslan İpek, “Haber verilmeden sular kesiliyor. Karda kışta mağdur oluyoruz. En temel ihtiyacımızı bile karşılayamıyoruz. Suyun bir an önce verilmesini istiyoruz” diyerek tepkisini dile getirdi.

SAATLERE SIRA BEKLENİYOR

Su almak için uzun süre beklemek zorunda kaldığını ifade eden İpek, yoğunluk nedeniyle birçok kişinin başka mahallelerdeki çeşmelere yöneldiğini söyledi. Çeşmelerdeki kalabalık, özellikle sabah ve akşam saatlerinde daha da artıyor.

"SU SIKINTISI KRONİK HALE GELDİ"

İlçe sakinlerinden Coşkun Kıyak ise su kesintisinin iki gündür devam ettiğini belirterek, “Sabah işe gideceğiz, çocuklar okula gidecek ama sular yok. Erken gelmemize rağmen yaklaşık üç saattir sıradayız. Sincan’da su sorunu uzun süredir var. Bugün nispeten sakin ama izin günlerinde burası tamamen doluyor” dedi.

Vatandaşlar, su kesintilerinin kalıcı çözümlerle giderilmesini ve kesintiler öncesinde bilgilendirme yapılmasını talep ediyor.