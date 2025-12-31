Galata Köprüsü’nde Filistin yürüyüşüne ilişkin toplanma alanları ve ulaşım detayları belli oldu

1 Ocak 2026 sabahı Galata Köprüsü üzerinden Filistin'e karşı uygulanan soykırım politikalarına "dur" demek için gerçekleştirilecek olan eyleme ilişkin toplanma alanları, ulaşım araçları ve otoparklara dair bilgiler netleşti.

Abone ol

İnsanlık İttifakı'nın internet sitesinde yer alan bilgiye göre, "Sinmiyoruz, susmuyoruz, Filistin'i unutmuyoruz" sloganıyla düzenlenecek yürüyüş için Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi ile Sultanahmet, Taksim, Fatih, Süleymaniye ve Eminönü Yeni Cami toplanma alanı olarak belirlendi.

Bu camilerde sabah namazı cemaatle kılındıktan sonra Galata Köprüsü'ne ulaşmak için yürüyüş başlayacak.

Yayalar, alana girebilmek için Galata Köprüsü Eminönü tarafında "K1" ve "K2" numaralı kapılar ile Galata Köprüsü Karaköy tarafında "K3" numaralı kapıyı kullanacak.

HANGİ İSTASYONDAN HANGİ KAPI KAÇ DAKİKA?

Eylemin gerçekleştirileceği Galata Köprüsü'ne, Marmaray Sirkeci İstasyonu'ndan "K1" giriş kapısı için 5 dakika, M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı Haliç İstasyonu'ndan "K2" giriş kapısı için 7 dakika, T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı Beyazıt İstasyonu'ndan toplanma alanlarına 5 dakika ve T5 Eminönü-Alibeyköy Tramvay Hattı Küçükpazar İstasyonu'ndan "K2" giriş kapısı için 5 dakika yürüme mesafesi öngörülüyor.

Ayrıca, İstanbul'un birçok ilçesinden otobüslerle alana ulaşım sağlanacak.

Galataport'taki otopark alanı araçlarla gelenler için kullanıma açık olacak.

SÜPER LİG KULÜPLERİNDEN KATILIM ÇAĞRISI

Milli İrade Platformu tarafından Filistin'deki katliama "dur" demek için 1 Ocak'ta Galata Köprüsü'nde düzenlenmesi planlanan yürüyüş için Süper Lig kulüplerinden destek çağrısı geldi.

Beşiktaş Kulübü, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, "Yeni yıl, yeni umutlar. İnsanlık için Gazze'yi unutma" paylaşımında bulundu.

Fenerbahçe Kulübü, vatandaşları yürüyüşe davet ederek, "1 Ocak'ta insanlığın tarafında buluşuyor; umuda yürüyoruz." ifadelerini kullandı.

Galatasaray Kulübünden yapılan paylaşımda ise "Yeni yılın ilk mesajını Galata Köprüsü'nde veriyoruz. Gazze'yi unutma" denildi.

Trabzonspor Kulübünden yapılan görüntülü paylaşımda, "Gazze'yi unutma" etiketi kullanıldı.

Eyüpspor: Zalimliğe karşı susmuyoruz, Filistin için tek yürek oluyoruz! Sinme, susma, unutma; Filistin'den vazgeçme!

Çaykur Rizespor: Filistin davası, hepimizin ortak davası ve insanlık meselesidir. Çaykur Rizespor Kulübü olarak Filistin'de uzun süredir planlı ve sistematik bir şekilde sürdürülen, masum çocukların ve sivillerin hedef alındığı insanlık dışı saldırıları şiddetle kınıyoruz. Bu kapsamda sivil toplum kuruluşlarının öncülüğünde 1 Ocak Perşembe günü saat 8.30'da Galata Köprüsü'nde düzenlenecek olan 'Filistin'e Destek' yürüyüşünü destekliyor; tüm duyarlı vatandaşlarımızı bu anlamlı buluşmaya davet ediyoruz.

Kayserispor: 1 Ocak'ta insanlığın tarafında buluşuyor; umuda yürüyoruz.

Başakşehir: Bir sabah gelecek kardan aydınlık! Yeni yılda ilk mesajımızı Galata Köprüsü'nde veriyoruz. Gazze'yi unutma.

Konyaspor: Filistin halkının her zaman yanındayız. Filistin için, Gazze için, adalet için, insanlık için oradayız! Sinmiyoruz, susmuyoruz, vazgeçmiyoruz!

Kasımpaşa: 1 Ocak'ta insanlığın tarafında buluşuyor; umuda yürüyoruz.

Gaziantep FK: Takvim değişir, acı kalır. İnsanlık için Gazze'yi unutma.