BIST 11.262
DOLAR 42,96
EURO 50,53
ALTIN 5.990,32
HABER /  GÜNCEL

Eski milli futbolcu ve spor yazarı Gökmen Özdenak, hayatını kaybetti

Eski milli futbolcu ve spor yazarı Gökmen Özdenak, hayatını kaybetti

Galatasaray'ın efsane isimlerinden eski milli futbolcu ve spor yazarı Gökmen Özdenak, geçirdiği rahatsızlık sonrası tedavi gördüğü hastanede 78 yaşında hayatını kaybetti.

Abone ol

Galatasaray'ın efsane futbolcuları arasında yer alan eski milli futbolcu Gökmen Özdenak'tan acı haber geldi.

GÖKMEN ÖZDENAK HAYATINI KAYBETTİ

Geçtiğimiz günlerde kalp rahatsızlığı nedeniyle tedavi altına alınan Gökmen Özdenak, tedavi gördüğü hastanedeyapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak 78 yaşında hayatını kaybetti. Özdenak'ın vefatı, spor camiasını, sevenlerini ve yakınlarını yasa boğdu.

EVİNDE RAHATSIZLANMASI SONUCU KALBİ İKİ KEZ DURMUŞTU

Gökmen Özdenak, 29 Aralık günü saat 15.00 sıralarında evinde rahatsızlandı. KOAH hastası olduğu belirtilen Özdenak, yaklaşık 40 dakika boyunca nefessiz kalarak nabzı durdu. Eve gelen sağlık görevlisi, kalbi iki kez duran Özdenak'a müdahale ederek yeniden hayata döndürdü. Yapılan müdahalelerin ardından Özdenak, entübe edilerek hastanede yoğun bakıma alınmıştı.

TELEGOL EKRANLARININ UNUTULMAZ İSMİ OLDU

Futbolculuk kariyerinde sahadaki duruşu, karakteri ve başarılarıyla sporseverlerin gönlünde taht kuran Gökmen Özdenak, futbolu bıraktıktan sonra da ekranların sevilen isimlerinden biri oldu. Spor dünyasının en çok izlenen programlarından biri olan Telegol programında yorumcu olarak yer alan Özdenak izleyicilerin hafızasında unutulmaz anlar edindi.

GALATASARAY'DAN PAYLAŞIM

'Galatasaray'ın unutulmaz oyuncularından, spor yazarı, yorumcu, kulübümüzün 6225 sicil numaralı üyesi Gökmen Özdenak'ın vefat haberini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Henüz 20 yaşındayken Galatasaray'da futbolculuk serüveni başlayan Gökmen Özdenak, 13 yıl boyunca sarı-kırmızılı formamızı giydi. Bu dönemde kazandığı dört lig şampiyonluğu ve iki Türkiye Kupası'na golleriyle önemli katkı verdi.

Futbolcu bir aileden gelen Gökmen Özdenak'ın kardeşleri Yasin Özdenak, Doğan Özdenak ve Mustafa Özdenak; Galatasaray armasını gururla taşıyan futbolcular olarak tarihe geçtiler. 1976'da Galatasaray'ın Avrupa kupalarındaki 50. golünü kaydederek kulüp tarihine adını yazdırdı.

Ay-yıldızlı formayı 14 kez sırtına geçiren Gökmen Özdenak, futbolculuk kariyerinden sonra uzun yıllar çeşitli televizyon programlarında futbol yorumculuğu ve spor yazarlığı yaptı. Merhuma Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve camiamıza başsağlığı dileriz.'

ÖNCEKİ HABERLER
Yusuf Güney’in adli tıp raporu çıktı: Saç örneğinde kokain tespit edildi
Yusuf Güney’in adli tıp raporu çıktı: Saç örneğinde kokain tespit edildi
Şeyma Subaşı'ya adli kontrol talebi! Nöbetçi hakimliğe sevk edildi
Şeyma Subaşı'ya adli kontrol talebi! Nöbetçi hakimliğe sevk edildi
Artvin'de çığ faciası! Bölgeye ekipler sevk edildi: Mahsur kalanlar var
Artvin'de çığ faciası! Bölgeye ekipler sevk edildi: Mahsur kalanlar var
Tunceli'de motokuryeler ve kış lastiği olmayan araçların trafiğe çıkması yasaklandı
Tunceli'de motokuryeler ve kış lastiği olmayan araçların trafiğe çıkması yasaklandı
Real Madrid'de Kylian Mbappe'den kötü haber
Real Madrid'de Kylian Mbappe'den kötü haber
Bolu Dağı kar yağışı nedeniyle ağır tonajlı araçlara kapatıldı
Bolu Dağı kar yağışı nedeniyle ağır tonajlı araçlara kapatıldı
Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması! Birçok ismin malvarlığına el konuldu
Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması! Birçok ismin malvarlığına el konuldu
Yüzyılın Konut Projesi kapsamında Hakkari'de yapılacak 1557 konutun hak sahibi kurayla belirlendi
Yüzyılın Konut Projesi kapsamında Hakkari'de yapılacak 1557 konutun hak sahibi kurayla belirlendi
BBP Sivas İl Başkanı Polat, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti
BBP Sivas İl Başkanı Polat, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti
Sadettin Saran resmen açıkladı! Fenerbahçe seçime gidiyor
Sadettin Saran resmen açıkladı! Fenerbahçe seçime gidiyor
Gökmen Özdenak yoğun bakıma kaldırıldı: Kalbi iki kez durdu!
Gökmen Özdenak yoğun bakıma kaldırıldı: Kalbi iki kez durdu!
MSB, Mehmetçiğin yeni yıl mesajını paylaştı
MSB, Mehmetçiğin yeni yıl mesajını paylaştı