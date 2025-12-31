BIST 11.277
DOLAR 42,97
EURO 50,53
ALTIN 5.990,73
HABER /  GÜNCEL

Bolu Dağı kar yağışı nedeniyle ağır tonajlı araçlara kapatıldı

Bolu Dağı kar yağışı nedeniyle ağır tonajlı araçlara kapatıldı

İstanbul ve Ankara arasındaki en kritik geçiş noktalarından biri olan Bolu Dağı, yoğun kar yağışının etkisiyle ağır vasıta trafiğine tamamen kapatıldı. D-100 kara yolunda ulaşımın durma noktasına gelmemesi için polis ekipleri tır ve kamyonları kontrol noktalarından geri çeviriyor.

Abone ol

Türkiye’nin iki büyük metropolünü birbirine bağlayan ana arterlerden D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesimi, şiddetini artıran kar yağışı nedeniyle alarm veriyor. Kar kalınlığının hızla arttığı ve görüş mesafesinin düştüğü bölgede, trafik akışının güvenliğini sağlamak amacıyla radikal önlemler devreye sokuldu.

GEÇİŞLERE POLİS ENGELİ: TIRLAR GERİ DÖNDÜRÜLÜYOR

Yoğun kar yağışı ve buzlanma riski nedeniyle bölgede olası kazaların ve yolun tamamen kapanmasının önüne geçilmesi hedefleniyor:

Ankara İstikameti: Düzce’nin Kaynaşlı ilçesinde kurulan polis kontrol noktalarında, ağır tonajlı araçların geçişine izin verilmiyor. Sürücüler kavşaklardan geri döndürülerek uygun bekleme alanlarına yönlendiriliyor.

İstanbul İstikameti: Yağışın Bolu tarafında da etkisini artırması üzerine, Elmalık Kavşağı’nda oluşturulan denetim noktasında tır ve kamyon geçişleri durduruldu.

KARAYOLLARI SAHADA: KESİNTİSİZ MESAİ

Karayolları ekipleri, güzergahın binek araç trafiğine açık kalabilmesi için teyakkuza geçti. Kar küreme araçları ve tuzlama kamyonları, yolun zeminini açık tutmak adına bölgede mekik dokuyor. Yetkililer, özellikle viyadükler ve dik rampalarda gizli buzlanma riskine karşı sürücüleri uyarıyor.

SÜRÜCÜLERE "KIŞ EKİPMANI" UYARISI

Emniyet birimleri ve karayolları yetkilileri, yola devam etmesine izin verilen hafif araç sürücüleri için şu hatırlatmalarda bulundu:

Zincir ve Kar Lastiği: Kış ekipmanı olmayan araçların yola çıkmaması hayati önem taşıyor.

Takip Mesafesi: Kaygan zemin nedeniyle takip mesafesinin normalden iki katına çıkarılması öneriliyor.

Alternatif Rota: Ağır vasıta sürücülerinin hava şartları normale dönene kadar dinlenme tesislerinde beklemeleri tavsiye ediliyor.

ÖNCEKİ HABERLER
Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması! Birçok ismin malvarlığına el konuldu
Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması! Birçok ismin malvarlığına el konuldu
Yüzyılın Konut Projesi kapsamında Hakkari'de yapılacak 1557 konutun hak sahibi kurayla belirlendi
Yüzyılın Konut Projesi kapsamında Hakkari'de yapılacak 1557 konutun hak sahibi kurayla belirlendi
BBP Sivas İl Başkanı Polat, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti
BBP Sivas İl Başkanı Polat, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti
Sadettin Saran resmen açıkladı! Fenerbahçe seçime gidiyor
Sadettin Saran resmen açıkladı! Fenerbahçe seçime gidiyor
Gökmen Özdenak yoğun bakıma kaldırıldı: Kalbi iki kez durdu!
Gökmen Özdenak yoğun bakıma kaldırıldı: Kalbi iki kez durdu!
MSB, Mehmetçiğin yeni yıl mesajını paylaştı
MSB, Mehmetçiğin yeni yıl mesajını paylaştı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP lideri Bahçeli'nin yeni yılını ve doğum gününü kutladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP lideri Bahçeli'nin yeni yılını ve doğum gününü kutladı
Ankara'da yılbaşı öncesi alışveriş hareketliliği yaşanıyor
Ankara'da yılbaşı öncesi alışveriş hareketliliği yaşanıyor
Manisa'da 2 milyon avroluk soygun polisin titiz çalışmasıyla aydınlatıldı
Manisa'da 2 milyon avroluk soygun polisin titiz çalışmasıyla aydınlatıldı
Samsun'da yeni yıl kutlamalarında önlem! 8 bini aşkın personel görev yapacak...
Samsun'da yeni yıl kutlamalarında önlem! 8 bini aşkın personel görev yapacak...
Niğde'de yaşlı çift evlerinde ölü bulundu
Niğde'de yaşlı çift evlerinde ölü bulundu
Milyonlarca kişinin maaşını etkileyecek! Enflasyon için sürpriz beklenti
Milyonlarca kişinin maaşını etkileyecek! Enflasyon için sürpriz beklenti