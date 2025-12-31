Artvin'de çığ faciası! Bölgeye ekipler sevk edildi: Mahsur kalanlar var

Artvin'deki Aksu Yaylası'nda çığ düştü, 3 çoban küçükbaş sürüsüyle çığ altında kaldı. Kurtarma çalışmaları sürerken bir çobanın cansız bedenine ulaşıldı. İşte detaylar...

Artvin’de Ardanuç ilçesine bağlı deniz seviyesinden 2 bin 300 metre yükseklikteki Aksu Yaylası’nda saat 11.00 sıralarında çığ düştü.

Bölgede küçükbaş sürülerini nakleden 3 çobanının sürüsüyle birlikte çığ altında kaldığı yönünde ihbar geldi. AFAD ekipleri harekete geçerek bölgeye sevk edildi.

Ekipler, iş makinelerinin karda kapalı yol güzergahında çalışmaları eşliğinde bölgeye ulaşmaya çalışıyor.

BİR ÇOBAN HAYATINI KAYBETTİ

Çığ altında kaldığı değerlendirilen çobanlara ulaşmak için arama kurtarma çalışmaları sonucunda çobanlardan birinin cansız bedenine ulaşıldı. Diğer kayıp 2 çobana ulaşılmaya çalışılırken, bölgede etkili olan soğuk ve dondurucu hava koşulları ise ekiplerin çalışmalarını zorlaştırıyor.

ARTVİN VALİSİ ERGÜN'DEN AÇIKLAMA

Artvin Valisi Turan Ergün, çığ altında kalan kişilere ulaşmak için AFAD koordinasyonunda ekiplerin seferber olduğunu belirterek, bölgede olumsuz hava şartlarının hakim olduğunu ifade etti.

Vali Ergün, İçişleri Bakanlığı, AFAD Başkanlığı, Artvin Valiliği, Erzurum Valiliği, İl Özel İdaresi ekipleri ve tüm ilgili birimlerin koordineli şekilde olay yerinde arama kurtarma faaliyeti gerçekleştirdiğini söyledi.

Bölgede bulunan 3 vatandaşın çığ altında kalmaktan kurtulduğunu belirten Ergün, "Çığ altında kaldığı bildirilen 3 çobana sağ olarak ulaşmak için ekiplerimiz çalışmalarını sürdürüyor. Bize gelen bilgilere göre yorum yapıyoruz, yerini tespit edemedik daha. Ekipler köye ulaştılar ama çok yoğun kar yağışı ve fırtına da var." dedi.

ARTVİN'DE 76 KÖY YOLU ULAŞIMA KAPANDI

Artvin'de il genelinde etkisini gösteren kar yağışının ardından il merkezi ve Borçka'da 32, Şavşat'ta 27, Ardanuç'ta 14, Arhavi, Yusufeli ve Murgul'da 3 olmak üzere 76 köy yolu ulaşıma kapandı.

İl Özel İdaresine bağlı 50 personel, 40 araç ve iş makinesiyle başlatılan çalışmalar devam ediyor.

Öte yandan, buzlanma nedeniyle il merkezinde maddi hasarlı trafik kazaları meydana geldi.