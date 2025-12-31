Şeyma Subaşı'ya adli kontrol talebi! Nöbetçi hakimliğe sevk edildi

Ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonu kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan Şeyma Subaşı, Türkiye'ye dönüşü sonrası gözaltına alınmasının ardından bugün nöbetçi hakimliğe sevk edildi.Abone ol
Ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonu kapsamında yürütülen soruşturma çerçevesinde Şeyma Subaşı, ABD dönüşü havalimanında gözaltına alınmıştı.
İFADESİNİ VERDİ
Gözaltına alınan Subaşı, Seyrantepe Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde getirilerek sağlık kontrolünden geçirildi.
Subaşı, sağlık kontrolünün ardından Sarıyer Maslak'ta bulunan İl Jandarma Komutanlığı'na götürüldü ve geceyi orada geçirdi.
Subaşı'nın gözaltındaki işlemlerinin ardından Adliyeye sevk edildiği öğrenildi.
HAKİMLİĞE SEVK EDİLDİ
Subaşı Savcılığa verdiği ifadenin ardından 'yurt dışına çıkış yasağı' şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanması talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi.