Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması! Birçok ismin malvarlığına el konuldu

Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında haklarında yakalama kararı bulunan ve yurtdışında olduğu tespit edilen aralarında Kasım Garipoğlu, Fatih Garipoğlu, Mert Vidinli gibi isimlerin de olduğu 7 kişinin mal varlığına el konuldu.

İstanbul'da yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında yani bir gelişme daha yaşandı.

Soruşturma kapsamında haklarında yakalama kararı bulunan ve yurtdışında olduğu tespit edilen 7 şüphelinin 'suçtan kaynaklan mal varlığı değerlerini aklama' suçundan malvarlıklarına el konulmasına karar verildi.

MAL VARLIKLARINA EL KONULDU

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen 'uyuşturucu' soruşturması kapsamında haklarında yakalama kararı bulunan ve yurtdışında olduğu tespit edilen şüpheliler Kasım Garipoğlu, Fatih Garipoğlu, Ezgi Fındık, Burak Ateş, Mert Vidinli, Ayşegül Şenova ile Gökmen Kadir Şenova hakkında 'Suçtan kaynaklan mal varlığı değerlerini aklama' suçu dolayısıyla mal varlıklarına el konuldu.

Müzisyen, menajer ve iş insanı, kamuoyunun tanıdığı birçok isim 8 Ekim'den bu yana gerçekleştirilen operasyonlar kapsamında ifade vermiş ve uyuşturucu testleri yapılmıştı. Soruşturma kapsamında birçok tanınmış isim gözaltına alınmış ve bazılarının uyuşturucu testi pozitif çıkmıştı.

YUSUF GÜNEY'DE 'KOKAİN' TESPİT EDİLDİ

Öte yandan uyuşturucu soruşturması kapsamında ifade veren ünlü şarkıcı Yusuf Güney'e adli tıpta kan, kıl örnekleri alınarak uyuşturucu testi yapılmıştı. Güney'in saçında 'kokain' adı verilen madde tespit edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ünlü isimlere yönelik yürütülen 'Uyuşturucu' soruşturması kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen ancak evinde bulunmayan şarkıcı Yusuf Güney, gözaltına alınmıştı.

Jandarma eşliğinde Seyrantepe Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne getirilen Yusuf Güney, sağlık kontrolünden geçirildi. İfade işlemi tamamlandıktan sonra Adli Tıp Kurumu'na götürülerek uyuşturucu testi için kan ve saç teli örneği alınan Güney, işlemlerinin ardından serbest bırakılmıştı.

Gözaltının ardından açıklama yapan Güney, "Değerli kardeşlerim hayat çok zor insanlık mutsuz ve yetersiz kötülüğü ve yersiz, haksız tavırlarınızı bir kenara bırakın acın çeki düzen verin düşüncelerine baktığınız o pencere de bir kardeşiniz olarak rica ediyorum yıllardır sizleri uyarmaya çalıştım kötüsüne çırpındım durdum ve bu böyle devam edecek bunun önüne asla kimseler geçemeyecek söz veriyorum algıyı değiştirmek için değil bu sözlerim hakikat görün istiyorum ve son olarak Umud ediyor ve inanıyorum ki bu soruşturmalar Aynı titizlikte ve kararlılıkla bu illet gençlerimizin başına musallat edenleri kumar, fuhuş bataklığına çocuk istismarcıları insanların 3 kuruşuna göz diken dolandırıcıları vergi kaçakçılarını uyuşturucu baronlarına Devletimiz gerekeni yapacaktır ve eminim ve en kısa zamanda bu gerçekleşecektir inanıyor ve güveniyorum Devletimize saygılarımı sunarım." demişti.