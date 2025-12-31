BIST 11.296
DOLAR 42,97
EURO 50,57
ALTIN 5.978,49
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

İstanbul'da vapur seferleri iptal! Valilik saatlerini paylaştı

İstanbul'da vapur seferleri iptal! Valilik saatlerini paylaştı

İstanbul'da, yarın Galata Köprüsü etrafındaki deniz ulaşımının 04.00-12.00 saatleri arasında kapatılacak olması nedeniyle bazı vapur seferlerinin yapılamayacağı bildirildi.

Abone ol

İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki Şehir Hatları AŞ'nin internet sitesinden yapılan duyuruda, yarın 04.00-12.00 saatleri arasında Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı İstanbul Bölge Liman Başkanlığı talimatıyla Galata Köprüsü etrafındaki deniz ulaşımının kapatılacağı belirtildi.

Duyuruda, Eyüpsultan-Üsküdar hattında Eyüpsultan kalkışlı 10.30-11.30, Üsküdar-Eyüpsultan hattında Üsküdar kalkışlı 10.30-11.30, Kadıköy-Kasımpaşa-Fener-Hasköy-Sütlüce-Eyüpsultan hattında Kadıköy kalkışlı 11.00, Eyüpsultan-Sütlüce-Hasköy-Fener-Kasımpaşa-Kadıköy hattında Eyüpsultan kalkışlı 10.05, Beşiktaş-Kabataş-Karaköy-Kasımpaşa-Hasköy-Sütlüce-Eyüpsultan hattında Beşiktaş kalkışlı 10.15-11.15 kalkışlı, Eyüpsultan-Sütlüce-Hasköy-Kasımpaşa-Karaköy-Kabataş-Beşiktaş hattında Eyüpsultan kalkışlı 10.20-11.20 seferlerinin yapılamayacağı aktarıldı.

ÖNCEKİ HABERLER
51 yıl önce kendisini enkazdan çıkaran Kıbrıs gazisinin cenazesine katıldı
51 yıl önce kendisini enkazdan çıkaran Kıbrıs gazisinin cenazesine katıldı
BBP lideri Mustafa Desticİ: Yeni yılda çocukların ölmediği bir dünyada yaşamayı ümit ediyoruz
BBP lideri Mustafa Desticİ: Yeni yılda çocukların ölmediği bir dünyada yaşamayı ümit ediyoruz
Galata Köprüsü'nde tarihi Filistin yürüyüşü için çağrı
Galata Köprüsü'nde tarihi Filistin yürüyüşü için çağrı
Samsun'da sahte içki operasyonu: 1 Zanlı gözaltında
Samsun'da sahte içki operasyonu: 1 Zanlı gözaltında
Gazze'deki Filistinlileri zorlu ve belirsiz bir yıl bekliyor
Gazze'deki Filistinlileri zorlu ve belirsiz bir yıl bekliyor
TFF duyurdu! Takımların ara transfer dönemi harcama limitleri belli oldu
TFF duyurdu! Takımların ara transfer dönemi harcama limitleri belli oldu
Emel Sayın ve Kubat yılbaşı gecesi Günay'da sahnede alacak
Emel Sayın ve Kubat yılbaşı gecesi Günay'da sahnede alacak
Karbonmonoksit gazından etkilenen 4 çocuk tedavi altına alındı
Karbonmonoksit gazından etkilenen 4 çocuk tedavi altına alındı
Devlet Bahçeli yeni yıl mesajında "Terörsüz Türkiye" vurgusu yaptı SDG'yi uyardı
Devlet Bahçeli yeni yıl mesajında "Terörsüz Türkiye" vurgusu yaptı SDG'yi uyardı
2026'ya ilk giren ülke belli oldu! Bakın hangi kıtada, nerede?
2026'ya ilk giren ülke belli oldu! Bakın hangi kıtada, nerede?
Balıkesir'de işçi servisi ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 13 yaralı
Balıkesir'de işçi servisi ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 13 yaralı
Bakan Bolat, kasım ayına ilişkin dış ticaret istatistiklerini değerlendirdi
Bakan Bolat, kasım ayına ilişkin dış ticaret istatistiklerini değerlendirdi