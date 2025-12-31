BIST 11.296
DOLAR 42,97
EURO 50,57
ALTIN 5.978,49
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Niğde'de yaşlı çift evlerinde ölü bulundu

Niğde'de yaşlı çift evlerinde ölü bulundu

Niğde'de yakınlarının haber alamadığı yaşlı çift evlerinde ölü bulundu.

Abone ol

Kale Mahallesi'nde bir apartmanda yaşayan Emine Ş. (64) ile Necati Ş'den (75) haber alamayan yakınları polisten yardım istedi.

İhbar üzerine eve polis ve sağlık ekipleri ile doğal gaz firması yetkilileri sevk edildi.

Eve giren ekipler, Emine Ş. ve Necati Ş'nin yerde hareketsiz yattığını gördü.

Yapılan kontrolde çiftin hayatını kaybettiği belirlendi.

Çiftin cenazeleri, otopsi için Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

ÖNCEKİ HABERLER
Milyonlarca kişinin maaşını etkileyecek! Enflasyon için sürpriz beklenti
Milyonlarca kişinin maaşını etkileyecek! Enflasyon için sürpriz beklenti
İstanbul'da vapur seferleri iptal! Valilik saatlerini paylaştı
İstanbul'da vapur seferleri iptal! Valilik saatlerini paylaştı
51 yıl önce kendisini enkazdan çıkaran Kıbrıs gazisinin cenazesine katıldı
51 yıl önce kendisini enkazdan çıkaran Kıbrıs gazisinin cenazesine katıldı
BBP lideri Mustafa Desticİ: Yeni yılda çocukların ölmediği bir dünyada yaşamayı ümit ediyoruz
BBP lideri Mustafa Desticİ: Yeni yılda çocukların ölmediği bir dünyada yaşamayı ümit ediyoruz
Galata Köprüsü'nde tarihi Filistin yürüyüşü için çağrı
Galata Köprüsü'nde tarihi Filistin yürüyüşü için çağrı
Samsun'da sahte içki operasyonu: 1 Zanlı gözaltında
Samsun'da sahte içki operasyonu: 1 Zanlı gözaltında
Gazze'deki Filistinlileri zorlu ve belirsiz bir yıl bekliyor
Gazze'deki Filistinlileri zorlu ve belirsiz bir yıl bekliyor
TFF duyurdu! Takımların ara transfer dönemi harcama limitleri belli oldu
TFF duyurdu! Takımların ara transfer dönemi harcama limitleri belli oldu
Emel Sayın ve Kubat yılbaşı gecesi Günay'da sahnede alacak
Emel Sayın ve Kubat yılbaşı gecesi Günay'da sahnede alacak
Karbonmonoksit gazından etkilenen 4 çocuk tedavi altına alındı
Karbonmonoksit gazından etkilenen 4 çocuk tedavi altına alındı
Devlet Bahçeli yeni yıl mesajında "Terörsüz Türkiye" vurgusu yaptı SDG'yi uyardı
Devlet Bahçeli yeni yıl mesajında "Terörsüz Türkiye" vurgusu yaptı SDG'yi uyardı
2026'ya ilk giren ülke belli oldu! Bakın hangi kıtada, nerede?
2026'ya ilk giren ülke belli oldu! Bakın hangi kıtada, nerede?