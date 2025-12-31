Belgesiz konaklama ve izinsiz kısa kiralama ilanlarına yaptırım uygulanacak
Kültür ve Turizm Bakanlığı, konaklama sektöründe kayıt dışılıkla mücadele kapsamında önemli bir düzenlemeye gitti.
"Belgesiz Konaklama İşletmeleri ile İzin Belgesi Olmadan Kısa Süreli Kiralamaya Konu Edilen Konutların Elektronik Ortamda Tanıtım, Pazarlama ve Satışının Yapılmasına Yönelik Yaptırımların Uygulanmasına İlişkin Tebliğ", Resmi Gazete'de yayımlandı.
Kültür ve Turizm Bakanlığınca hazırlanan tebliğe göre, belgesiz konaklama işletmeleri ile izin belgesi olmadan kısa süreli kiralamaya konu edilen konutların elektronik ortamda ilan verilerek tanıtımı, pazarlaması ve satışının yapılması yasaklandı.
Seyahat acenteleri dahil, konaklama işletmelerinin ve turizm amaçlı konutların elektronik ticaretine ve tanıtımına ilişkin ilan verilmesi aşamasında, işletmelerin belge numaralarının Kültür ve Turizm Bakanlığının veri tabanı üzerinden doğrulanması ve bu belge numaralarına ilanda kolaylıkla görülebilecek şekilde yer verilmesi zorunlu kılındı.