Gökmen Özdenak yoğun bakıma kaldırıldı: Kalbi iki kez durdu!

Galatasaraylı eski futbolcu ve spor yazarı Gökmen Özdenak rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı. İki kere kalbi duran ve sağlık ekiplerinin müdahalesi ile yeniden hayata döndürülen Özdenak’ın yoğun bakımdaki tedavisi sürüyor. İşte detaylar...

Eski futbolcu ve futbol yorumcusu Gökmen Özdenak yoğun bakıma kaldırıldı.

İki kez kalbi duran ve sağlık ekiplerinin müdahalesiyle hayata döndürülen Özdenak'ın tedavisi sürüyor. 78 yaşındaki Özdenak, 29 Aralık'ta evinde 40 dakika boyunca nefessiz kaldı ve nabzı durdu. Evdeki müdahaleyle hayata döndürülen Özdenak yoğun bakıma kaldırıldı. KOAH hastası Özdenak'ın tedavisi sürüyor.

GÖKMEN ÖZDENAK KİMDİR?

Galatasaray tarihinin efsane futbolcularından Gökmen Özdenak, kariyerine İstanbulspor'da başladı. 1967 yılında 20 yaşındayken Galatasaray'a transfer olan Özdenak, 13 sene formasını giydiği sarı-kırmızılı kulübün tarihine geçen oyunculardan biri oldu.

1980'de futbola veda eden Özdenak, kariyerinde çıktığı 327 maçta 105 gol buldu. Galatasaray formasını 297 kez giyen Özdenak, 99 gol kaydetti. Özdenak, Milli Takım formasını ise 14 kez giydi. Gökmen Özdenak futbol kariyerinin ardından futbol yorumculuğu yaptı. Özdenak, uzun yıllar Telegol programında yorumcu olarak ekranlara çıktı.

