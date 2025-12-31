BIST 11.296
MSB, Mehmetçiğin yeni yıl mesajını paylaştı

MSB, Mehmetçiğin yeni yıl mesajını paylaştı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Türkiye'nin farklı bölgelerinde ve yurt dışındaki üs bölgelerinde görev yapan Mehmetçiğin yeni yıl mesajını paylaştı.

Bakanlığın NSosyal hesabından yapılan videolu paylaşımda, "Kahraman Mehmetçiğimizden aziz milletimize yeni yıl selamı. Zaman değişir, takvim yenilenir. Ama Mehmetçiğin görevi, yeminine sadakati değişmez. 2026 yılında da aynı azim, aynı inançla vatan nöbetindeyiz." ifadelerine yer verildi.

Videoda, Azerbaycan, Irak'ın kuzeyi, Somali, Libya, KKTC, Van, Ağrı, Diyarbakır, Hakkari, Kars, Erzurum, Bitlis, Isparta, Konya, Afyonkarahisar ve Bayburt'ta görev yapan Kara Kuvvetleri personeli ile Balıkesir ve Kütahya'da görevli Hava Kuvvetleri personelinin yeni yıl mesajları yer aldı.

TCG Göksu gemisinde, İzmir ve İstanbul'da görev yapan Deniz Kuvvetleri personeli de mesajlarında "Milletimizin yeni yılı kutlu olsun. Vatan sağ olsun" ifadelerini kullandı.

