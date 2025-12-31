Sadettin Saran resmen açıkladı! Fenerbahçe seçime gidiyor

FB TV'de açıklamalarda bulunan Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, sezon sonunda olağanüstü genel kurula gitme kararı aldıklarını açıkladı. Saran, ''Görevimi yarım bırakmayacağım. Başlattığımız ve bitirilmesi gereke dünya çapında transferler, projeler nedeniyle başkanlık görevimi sezon sonuna kadar sürdürecek, sonra kulübümüzü olağanüstü genel kurula götüreceğiz." ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe'ye yakınlığı ile bilinen ünlü gazeteci Yağız Sabuncuoğlu, sarı-lacivertlilerin 'Olağanüstü Seçimli Genel Kurul' kararı aldığını ileri sürmüştü. Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, kongre kararını FB TV'den duyurdu.

Sadettin Saran, sezon sonuna kadar başkanlık görevini sürdüreceğini sezon sonunda da seçim yapılacağını duyurdu. Saran yaptığı açıklamada, "Görevimi yarım bırakmayacağım. Başlattığımız ve bitirilmesi gereke dünya çapında transferler, projeler nedeniyle başkanlık görevimi sezon sonuna kadar sürdürecek, sonra kulübümüzü olağanüstü genel kurula götüreceğiz." sözlerini sarf etti.

"Göreve talip olurken tek bir hayalim vardı"

Saran açıklamaları şöyle:

"Hayatımda belki de ilk kez kelimeleri bu kadar tartarak seçiyorum. Görev sürem boyunca gördünüz ki konuşmayı seven bir başkan olmadım. Kendimi ve durduğum yeri sakinlikle anlatmanın zamanı geldi. Göreve talip olurken tek bir hayalim vardı, Fenerbahçe'yi en büyük olduğu yere sahaya döndürmek, polemiklerin olduğu değil kupaların olduğu yere..."

"Şahsım üzerinde söylenenler, ima edilenler oldu. Gerçekle ilgisi olmayan iddialar, hukukun kararından önce manşetlerden verilen hükümler oldu. Ben hukukun ve masumiyet ilkesinin herkes için gerekli olduğuna inanan bir insan oldum."



"Kulübümüzü genel kurula götüreceğiz"

"Benim tercih ettiğim yol bu camiaya doğruları sakinlikle anlatmaktır. Kulübümüzün göreve geldiğimizden bu yana mevcut durumunu düşündüğümüzden, Fenerbahçemizin finansal özgürlüğüne bu kadar yakın oluşu, Avrupa ve ligdeki maçların programı, şampiyonluğa olan inancımız, ilk yarıyı namağlup bitirmiş oluşumuz ve hedefe her gün daha da yaklaşmamız, tüm branşlarda yeni yönetim olarak başlattığımız ve bitirilmesi gereke dünya çapında transferler, projeler nedeniyle başkanlık görevimi sezon sonuna kadar sürdürecek, sonra kulübümüzü olağanüstü genel kurula götüreceğiz. Şampiyonluk hayaliyle geldim, görevimi yarım bırakmayacağım.''

"Tüm odağım sorumluluklarımı eksiksiz olarak yapmak ve kulübümüzü hiçbir kişisel gündem olmadan genel kurul iradesine hazırlamaktır. Sezon sonu için aldığım bu karar, belki de bugün için almam gereken bir karar."

"Şahsımla ilgili devam eden bir davanın, kulübümüzü yeniden hukuki sürecin içerisine çekmesini istemiyorum. Başarmamız gereken şeyler olduğu açık. Yapılması gereken oldukça fazla konu var. Fenerbahçe'nin önceliklerini düşünmek, bu makamda oturan herkesin temel zorunluluğudur."

"Düşündüğüm tek şey..."

"Bu kararı alırken düşündüğüm tek bir şey vardır. Bu süreç hukuki bir tartışmasının ötesine geçerek Fenerbahçemizin etrafında bir gündeme dönüşmeye başladı. Beni asıl düşündüren, zorlayan bu oldu. Bu geri adımın değil, Fenerbahçe'nin yolunu berraklaştırma iradesinin sonucudur."

"Fenerbahçe'yi çok sevdim"

"Ben bundan 61 yıl önce Amerikalı bir anne ve Kırıkkaleli bir babanın evladı olarak dünyaya geldim. Farklı kültürlerde büyüdüm. Vatan denildiğinde nerede durulacağın bilen, bu toprakların değerleriyle yetişmiş bir insan oldum. Hayatta Fenerbahçe'yi ve sporu çok sevdim. Yıllar boyunca ülkemin dört bir yanında imkanı olmayan çocukların sporla buluşabilmesi için tesisler ve okullar açtım."

Neler yaşandı?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında testlerde saç örneklerinde kokain testi pozitif çıkan Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran gözaltına alınmıştı.

Başsavcılık, Saran'ın "uyuşturucu madde temin etme, uyuşturucu kullanımı kolaylaştırmak ve uyuşturucu kullanma" suçlarından gözaltına alındığını duyurmuştu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, “Şüpheli Steven Sadettin Saran üzerine atılı hakkında yürütülmekte olan soruşturma kapsamında elde edilen ek delillere göre üzerine atılı uyuşturucu madde temin etme, uyuşturucu kullanımını kolaylaştırmak ve uyuşturucu kullanma suçlarından İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince gözaltına alınmıştır.” ifadelerine yer verilmişti. Saran, adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.