Yusuf Güney’in adli tıp raporu çıktı: Saç örneğinde kokain tespit edildi

Şarkıcı Yusuf Güney’in adli tıp incelemesi sonuçlandı. Saç örneklerinde kokain ve metaboliti benzoilekgonin ile amfetamin ve bazı ilaç etken maddelerine rastlandı.

Magazin dünyasında geniş yankı uyandıran uyuşturucu soruşturmasında adı geçen Yusuf Güney hakkında yapılan adli tıp incelemesinin sonuçları ortaya çıktı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Güney’den alınan saç, kan ve kıl örnekleri incelendi.

ADLİ TIP İNCELEMESİ TAMAMLANDI

Yenişafak'tan Burak Doğan'ın haberine göre; uzun süre kendisine ulaşılamamasıyla gündeme gelen ve nerede olduğu merak edilen Yusuf Güney, 22 Aralık’ta İstanbul Adliyesi’ne gelerek ifade vermiş, ardından Adli Tıp Kurumu’na sevk edilmişti. Burada alınan biyolojik örnekler üzerinde yapılan analizler tamamlandı.

SAÇ ÖRNEĞİNDE UYUŞTURUCU BULGUSU

Adli Tıp Kurumu raporuna göre, Güney’in saçından alınan örneklerde kokain, kokainin metaboliti olan benzoilekgonin ve amfetamin tespit edildi. Ayrıca incelemede ketamin ve ketiapin etken maddelerine de rastlandığı belirtildi.

BENZOİLEKGONİN NE ANLAMA GELİYOR

Raporda yer alan benzoilekgonin, vücudun kokaini metabolize etmesi sonucu ortaya çıkan ana madde olarak biliniyor. Uzmanlara göre, test sonuçlarında bu maddenin pozitif çıkması, bilimsel ve hukuki açıdan kokain kullanımının güçlü bir göstergesi olarak kabul ediliyor.

KAYIP SÜRECİ SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLMUŞTU

Soruşturma kapsamında daha önce ifadeye çağrılan Yusuf Güney, avukatı aracılığıyla şehir dışında olduğunu bildirmiş ve ek süre talep etmişti. Bu süreçte telefonunu kapatması ve ortadan kaybolması sosyal medyada geniş yankı uyandırmış, sanatçının geçmişte yaptığı ezoterik açıklamalar yeniden gündeme gelmişti.

Soruşturma sürecinin, adli tıp raporunun ardından savcılık değerlendirmesiyle devam edeceği öğrenildi.