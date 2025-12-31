Tunceli'de motokuryeler ve kış lastiği olmayan araçların trafiğe çıkması yasaklandı

Tunceli'de yoğun kar yağışı nedeniyle motokuryelerin ve kış lastiği bulunmayan araçların trafiğe çıkmasının yasaklandığı bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, kentte yoğun kar yağışı ve buzlanmanın etkili olduğuna dikkat çekildi.

Bu kapsamda çeşitli tedbirlerin alındığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Ulaşımda yaşanan olumsuzluklar göz önünde bulundurularak trafik güvenliğinin sağlanması amacıyla 31 Aralık tarihinden itibaren ikinci bir duyuruya kadar motokuryeler ve kış lastiği bulunmayan tüm araçların il genelinde trafiğe çıkmaları yasaklanmıştır. Kıymetli vatandaşlarımızdan, can ve mal güvenliği açısından alınan bu karara duyarlılık göstermelerini, kış lastiği ve zinciri bulunmayan araçlarla trafiğe çıkmamalarını önemle rica ederiz."