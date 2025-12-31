BIST 11.262
THY ve AJet seferleri iptal edildi! Peş peşe açıklama geldi

Türk Hava Yolları (THY), beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle 1 Ocak'ta yapılacak 50 seferin karşılıklı olarak iptal edildiğini duyurdu. AJet ise 64 seferin karşılıklı olarak iptal edildiğini bildirdi.

Türk Hava Yolları (THY) ve AJet ülkemizin birçok kentinde etkili olan yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle çok sayıda seferin iptal edildiğini duyurdu.

THY İletişim Başkanı Yahya Üstün, X sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı seferlerin iptal edildiğini belirtti.

THY 50 SEFERİNİ İPTAL ETTİ

Üstün paylaşımında, "Değerli misafirlerimiz, Ülkemizin doğu ve iç bölgelerinde etkisini sürdüren olumsuz hava koşulları nedeniyle 01 Ocak tarihli 50 uçuşumuz karşılıklı olarak iptal edilmiştir. Yolcularımız, uçuşlarının güncel durumunu ve bilet işlemlerine ilişkin seçenekleri http://turkishairlines.com ve mobil uygulamamız üzerinden takip edebilirler. Uçuş emniyeti her zaman önceliğimizdir. Gösterdiğiniz anlayış için teşekkür eder, yeni yılın sizlere sağlık ve huzur getirmesini temenni ederiz." ifadelerini kullandı.

AJET'İN 64 SEFERİ DE İPTAL EDİLDİ

AJet Basın Müşaviri Mehmet Yeşilkaya da X sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı seferlerin iptal edildiğini bildirdi. Yeşilkaya, "Doğu ve Güneydoğu bölgelerimizde süren olumsuz hava şartları nedeniyle 1 Ocak'ta planlanan 64 seferimiz iptal edilmiştir. Misafirlerimiz uçuşlarının güncel durumlarını, http://ajet.com ve mobil uygulamamızdan takip edebilir. Anlayışınızı bekler, mutlu yıllar dileriz." dedi.

