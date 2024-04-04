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Hakan Fidan, Brüksel'de ABD'li mevkidaşı ile görüştü

Hakan Fidan, Brüksel'de ABD'li mevkidaşı ile görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Brüksel'de ABD'li mevkidaşı Antony Blinken ile bir araya geldi.

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Diplomatik kaynaklardan alınan bilgiye göre, Fidan, Brüksel'de düzenlenen NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'nın ikinci gün oturumlarına katıldı.

Fidan, toplantı marjında ABD Dışişleri Bakanı Blinken ile görüştü.

Bakan Fidan ayrıca Alman mevkidaşı Annalena Baerbock ile de bir araya geldi. Görüşmede terörle mücadele konuları ve savunma sanayisi alanında işbirliği ele alındı.

Fidan, Hollandalı mevkidaşı Hanke Bruins Slot ile de bir görüşme gerçekleştirdi.

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