Arnavut gazeteci: Erdoğan'ın düşmanları gerçeği gördü

31 Mart seçimleriyle ilgili dünyada çarpıcı analizler yayınlandı. Arnavut gazeteci Malik Hasa "Erdoğan, tüm cahil ve şarlatan düşmanlarına kendisinin bir diktatör olmadığını ve millet istediği için o makamda bulunduğunu gösterdi" dedi.

Abone ol

Türkiye' deki yerel seçimlerin sonucu tüm dünyada yankılanırken, Arnavutluk'un başkenti Tiran'dan yayın yapan 'Frekuenca.net' haber portalında analiz yazan Malik Hasa, "Erdoğan'ın yerel seçimde kaybederek birçok şey kazandığını" yazdı.

Gazeteci Malik Hasa'nın makalesinde öne çıkan detaylar şu şekilde:

"SALDIRIP KİN KUSMA FIRSATI YAKALADILAR"

"Türkiye’deki yerel seçimler dünyada birçok tepkiyi beraberinde getirirken doğal olarak Arnavutluk’ta da ilgi odağı oldu.

Eski başbakanlar, belirli makamlarda bulunanlar, analistler, gazeteciler ve kamuoyu tarafından bilinen isimler bu yaşananları değerlendirerek, kendi deyimleriyle “Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın mağlubiyetine” saldırıp kin kusma fırsatını yakaladılar.

Sevinçleri o kadar büyük ki sanırsın Türkiye’nin solcuları değil, kendileri kazandılar. Bugün başka, yarın başka konuşan, dürüstlükten yoksun, yüzsüz insanların bu seçimler örneğinde de farklı davranmaları beklenemezdi. İyi ki türlü türlü ayyaşlar, sübyancılar, LGBT destekçileri, yağcılık çekenler ve bilgisizler ellerinde davulla ortaya çıkıp daha önce tükürdüklerini yalamadılar.

Türkiye’deki seçimleri analize edip de “Erdoğan kaybetti, muhalefet kazandı” gibi kısa bir sonuca ulaşmak sadece ileri derecede bir cahillik olmayıp İslam değerlerine karşı ant içmiş düşmanlar tarafından beslenen düşmanlıkla da yakından alakalıdır.

"FATİH ERBAKAN'IN TRUVA ATI OLMASI GÖZ ARDI EDİLEMEZ"

Türkiye’deki seçimleri analize edebilmek için bu ülkenin siyaset tarihinin derinliklerine inmek ve bazılarına bu yazıda da değinebileceğimiz sebeplerini satır aralarından çıkarmak gerekir: Ekonomi ve yerel para biriminin zor durumda bulunması, emekli maaşları, birçok vatandaşın AK Parti’nin uzun süredir iktidarda bulunmasından kaynaklanan memnuniyetsizliği ve daha birçok neden böyle bir sonuca yol açtı.

Böyle bir durumda nasıl ki eski lider ve Erdoğan’ın hocası olan Erbakan’ın oğlu Fatih Erbakan’ın bu seçimlerde Truva atı konumunda olan partisi göz ardı edilemeyecekse, yabancı ülkelerin sağladığı yardım da göz ardı edilemez.

"TÜRKİYE DE SEÇİM ZAFERİ EMEKLİLERİN CEBİNDEN GEÇİYOR"

Buna rağmen bu seçimler birçok şeyi açıkça gösterdi, aşağıda bunlardan en önemlisine değineceğim ama gerçek şu ki “Türkiye’de seçim zaferi emeklilerin cebinden geçiyor”. Yani onları ne kadar memnun edersen elde edeceğin sonuçtan da o kadar eminsindir.

Bütün bu olup bitenlerden pek çok soru ortaya çıkıyor, bunlardan bazılarını da şu şekilde sıralayabiliriz: Erdoğan bu durumları öngöremedi mi? Önlem almaya imkânı yok muydu? Birçok analist ve uzman bu sonucu öngörmüşken Erdoğan bu seçimlerin böyle bitmesine neden izin Verdi? Acaba aklından neler geçiyor?

"ERDOĞAN HÜKÜMETİ CUMHURİYET TARİHİNDE 80 YILDA YAPILANDAN DAHA FAZLASINI YAPTI"

Türkiye Cumhuriyeti’nin bir dış gücün kuklası olma zincirini kırmayı başardığı, altyapıya fazlasıyla yatırım yaptığı ve Erdoğan hükümetinin bu cumhuriyet için son 80 yıllık tarih boyunca yapılandan daha fazlasını yaptığı, askerî gücün zirveye ulaştığı, ülkenin kendi otomobilini, uçaklarını, tanklarını ve daha önce hayal bile edemeyeceği birçok teknolojiyi ürettiği bu dönemde neden böyle bir sonuca varılsın?

Bu ülkeyi bilerek ve tanıyarak derin bir analiz yapan herkes yukarıda bahsettiklerim hakkında roman yazabilir ama ben bu durumu birkaç kelamla ele almak istiyorum. Türkiye bu son 20 yılda dünyada birçok ülkenin imrendiği bir lidere sahip oldu. Ateşkeslerin sağlanması için arabuluculuk yapan, kötülüklerle yüzleşen ve iyilik ile iyilerden yana olan bir lider. Afrika’ya kadar yardım elini uzatma lüksüne sahip bir lider. Bir zamanlar dünya ülkeleri onun ülkesinde siyaset yapıyorken, bugün Erdoğan Avrupa’da siyaset yapıyor. Düne kadar siyaset, ekonomi, enerji ve askerî ithalata bağımlı olan Türkiye, bugün bölgesel bir askerî, ekonomik, tıbbî ve enerji gibi alanlarda süper güce dönüşmüş durumda.

Tüm bu başarıların yanı sıra Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki ülkede enflasyon %60’ın üstünde, değer kaybetmiş bir Türk lirası var, maaşlar düşük ve alım gücü zayıf. Her ne kadar pek çok iktisatçı bu durumu bir beceriksizlik olarak değerlendirse de ben bunu daha çok bir ustanın birçok açıdan değerlendirilebilecek politik bir oyunu olarak görüyorum.

"KAYBEDERKEN BİLE KAZANIYOR"

Seçimler sonrası ilk günde dünya basını, Erdoğan’ın azılı düşmanları ve Türkiye’yi hiçbir şekilde tanımayan bilgisiz şarlatanlar 15 Temmuz gecesine benzer cesur başlıklar yazmakta acele etti. Sanki kendi öz babaları kazanmış ya da ezelden beri var olan düşmanları mağlup olmuş gibi zıpladılar, dans ettiler ve şarkı söylediler, oysa ki kustukları yeri yaladıklarını unuttular. Sadece Reis (Erdoğan) ustalığı kaybederken zafer elde edebiliyor. Herkes onun mağlubiyetini konuşurken ve onun ortaya çıkıp kızgın halde kontrolünü kaybetmesini teşvik ederken Erdoğan tam tersini yaptı. Seçimlerin düzenlendiği günün gecesinde zafer balkonuna çıkıp geleneksel konuşmayı yaptı, milletin kendi kararını verdiğini, kendi partisi de dahil olmak üzere tüm siyasî partilerin bu seçimler üzerinde tefekkür etmeleri gerektiğini söyledi.

"ERDOĞAN TÜM DÜNYAYA DİKTATTÖR OLMADIĞINI VE HALK İSTEDİĞİ İÇİN BAİŞTA KALDIĞINI GÖSTERDİ""

Türkiye tek bir gecede bir lideri devredebilen ve yine tek bir gecede bir lideri ortaya çıkarabilecek bir ülkedir. Demokratik kökleri olan ve çok güvenilir bir seçim sistemine sahip. Böyle bir sistemde Erdoğan gibi bir lider de mağlup olabilir, ama bu kez değil…

Erdoğan, İstanbul, Ankara ve Bursa gibi birçok belediyeyi kaybetti, ama bunun karşılığında birçok değerli şeyi kazandı. Onun tüm cahil ve şarlatan düşmanlarına kendisinin bir diktatör olmadığını ve millet istediği için o makamda bulunduğunu gösterdi. Ülkesi demokratik bir ülke ve seçimleri güvenilir özelliktedir. Özgür iradeye dayalı seçimler düzenleyerek, kendisine bağlı parti veya parçası olduğu koalisyonun saflarındaki çürük elmalar da ön plana çıkıyor. Bu seçimlerden sonra Erdoğan artık diktatör değil. Erdoğan bu seçimlerle birlikte dürüstlük ve adalet gösterdi. Evet, o belediyeleri kaybetmiş olabilir, ancak düne kadar kendisini seçimleri çalmakla suçlayan herkesi rezil rüsva etti.

"TÜRKİYE ESKİSİ DEĞİL, TÜRKİYE BİR MEGA DEVLETTİR"

Erdoğan’ın aklında birçok şey olabilir, ülkeyi hafif bir iktidar değişikliğine, yeniden adaylığını ortaya koymasına veya başka herhangi bir düşünceye hazırlamak gibi, ancak kesin olan bir şey var ki o da Türkiye artık bir zamanların Türkiye'si değildir. Bugünkü Türkiye bir mega devlettir, dünya genelinde ekonomisi 17.sırada bulunan bir devlettir, enerji alanında süper güç konumunda, küresel ticaret taşımacılığı konusunda süper güç, siyaset ve askerî alanlarında da süper güç durumunda. Erdoğan iktidara geldiğinde Türkler kendilerini Bulgarlarla kıyaslayıp Türkiye’nin neden bu komşu ülkenin düzey ve yüksekliğinde bulunmadıklarından şikâyet ederlerdi, bugün ise kendilerini Almanlar, İngilizler ve Hollandalılarla kıyaslarlar ve bu da ülke kalkınmasının en büyük göstergesidir.

"TÜRKİYE ÜLKEMİZ İÇİN VAZGEÇİLEMEZ VE YERİ DOLDURULAMAZ BİR GÜÇ"

Türkiye’nin T’sini dahi bilmeyenlerin amatörce yazılmış yazılarının ötesinde, Türkiye’nin artık 90’lar öncesindeki, kendi kabuğunun içine çekilmiş, Balkan devletleriyle aktif ilişkileri olmayan bir ülkenin olmadığını vurgulamamız gerekiyor. Bugün Türkiye, Balkan ülkelerinin dertleriyle, sorunlarıyla daha önce hiç olmadığı kadar yakından ilgileniyor ve gelecekte de ilgilenmeye devam edecek. Muhalefet seçimleri kazansa ve Türkiye yönetimini ele geçirse dahi bu ülkenin güçlenmesi devam edecek. Bu ülke ve Balkan ülkeleri arasındaki ilişkiler her daim gerekli yükseklikte olacak, çünkü bu ilişkiler, bu ülke liderinin ufku sayesinde değişmez bir dokunulmazlık kazandı. Arnavutluk ve Arnavutlar Türkiye’nin doğal stratejik ortaklarıdır. Zira bu ülkede Arnavut asıllı 7 milyondan fazlası ikâmet ediyor ve başka türlü olması düşünülemez. Ortak beklentiler ve hedefler, bölge güvenliği, ortak dostlar ve ortak düşmanlar, Türkiye’yi ülkemiz için vazgeçilmez ve yeri doldurulamaz bir güç kılmaktadır.

"İSTEDİKLERİ KADAR RAKI İÇEBİLECEKLERİ İÇİN MUTLULAR"

Sonuç olarak Türkiye’deki yerel seçimlerden herkes kazançlı çıktı. Muhalefet kendi tarihinin en yüksek noktasında. Erdoğan’ın karşıtları rahat bir nefes aldı, Türkiye’deki seçimlerin manipüle edilmediğinden emin oldular, dindarlar aralarındaki fitnenin ne anlama geldiklerini öğrendiler, solcular istedikleri yerlerde ve istedikleri kadar rakı içebileceklerini bildikleri için coşkulu ve mutlu oldular, vatandaşlar, uzun süredir unuttukları gibi AK Parti’nin yönetimini diğer partilerin yönetimleriyle karşılaştırma imkânına sahip olup AK Partinin kıymetini bilecek ve asıl kazanan, zafer elde eden sürprizlerle dolu Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ustalığı ve mahareti olacak. Ülkesinin geleceği açısından bir sonraki siyasî hamlesinin ne olacağını görmek için bir süre beklememiz gerekecek."

KAYNAK: TÜRKİYE