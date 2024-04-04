YSK'dan 2 ilçe için gelen talebe ret!

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), Isparta'nın Aksu ilçesindeki seçimlerin yeniden yapılması talebini ve Çorum Uğurludağ ilçesindeki oyların yeniden sayılması isteğini reddetti.Abone ol
Yüksek Seçim Kurulu (YSK), AK Parti adayının kazandığı Isparta'nın Aksu ilçesinde seçimlerin yenilenmesi yönündeki CHP'nin talebini reddetti.
Kurul ayrıca AK Parti adayının kazandığı Çorum Uğurludağ'da, MHP'nin oyların yeniden sayılması talebini de kabul etmedi.
YSK, 31 Mart akşamı yayın yasağına uymayan kurumlar hakkında ise suç duyurunda bulundu.