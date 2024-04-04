BIST 9.129
DOLAR 31,89
EURO 34,67
ALTIN 2.348,24
HABER /  SPOR

Beşiktaş son dakikada yıkıldı: 1-1

Beşiktaş son dakikada yıkıldı: 1-1

Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Başakşehir ile karşı karşıya geldi. Siyah beyazlılar, 90+5'te kalelerinde gördüğü gol ile mücadeleden 1-1’lik sonuçla ayrıldı.

Abone ol

Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında RAMS Başakşehir ile Beşiktaş karşı karşıya geldi. Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'ndaki müsabaka 1-1 beraberlikle sonuçlandı.

Siyah-beyazlıların golünü 16. dakikada Omar Colley kaydederken, ev sahibi takımın golünü ise 90+5. dakikada Emirhan İlkhan attı.

Bu sonuçla 3 puan hasreti 4 maça çıkan Beşiktaş, puanını 47 yaptı. RAMS Başakşehir ise 43 puana yükseldi.

Başakşehir - Beşiktaş maçının önemli anları

90'Son düdük geldi ve maç 1-1 berabere sona erdi.

90'GOL! 90+5' Emirhan İlkhan skoru 1-1 yapan golü attı. Pelkas sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda içeri ortaladı. Ceza sahasında Emirhan'ın kafa vuruşunda top ağlara gitti.

87'Muci'nin pasında ceza sahasının solunda topla buluşan Semih'în vuruşunda top direkten döndü.

68'Ghezzal ceza yayından kullandığı serbest vuruşta doğrudan kaleyi yokladı. Ghezzal'in sert şutunda top direkten döndü.

61'Semih sol kanattan ceza sahasına giren Muçi'ye pasını verdi fakat Muçi'nin ortasını savunma uzaklaştırdı.

52'İlk yarıda sakatlık yaşayan Mert Günok kendini yere bıraktı.

46'Mücadelede ikinci yarı başladı.

45'Karşılaşmanın ilk yarısı sona erdi.

45'İlk yarının sonunda en az 3 dakika daha oynanacak.

40'Ceza sahasında Aboubakar topu aldı ancak savunma araya girdi ve topu kalecisine kazandırdı.

18'Muci ceza yayının gerisinden kaleyi yokladı. Savunmaya çarpan top kornere gitti.

16'GOL! Omar Colley, Beşiktaş'ı 1-0 öne geçirdi. Muci sol kanattan ceza sahasına doğru ortaladı. Ön direkte Semih'in kafayla çevirdiği top Colley'in önüne kaldı. Colley de kale önünden yaptığı vuruşla topu ağlara gönderdi.

10'Ömer Ali sağ kanattan içeri ortalamak istedi. Top savunmadan döndü.

4'Şık çalımlarla içeri kateden Berak Özcan sol çaprazdan kaleyi yokladı. Berkay'ın şutunda top az farkla dışarı çıktı.

1'İlk düdük geldi ve maç başladı.

Başakşehir - Beşiktaş ilk 11'ler

RAMS Başakşehir: Muhammed, Dubois, Duarte, Opoku, Ömer Ali, Josef, Kemen, Berkay, Davidson, Serdar, Piatek.

Beşiktaş: Mert, Bakhtiyor, Colley, Necip, Svensson, Gedson, Muci, Rashica, Semih, Ghezzal, Aboubakar. 

ÖNCEKİ HABERLER
Tayvan'daki depremde can kaybı 10'a yükseldi
Tayvan'daki depremde can kaybı 10'a yükseldi
Memleket Partisi'nde istifa depremi! Tüm görevlerinden istifa etti
Memleket Partisi'nde istifa depremi! Tüm görevlerinden istifa etti
ABD Başkanı Joe Biden'dan sürpriz 'Gazze' hamlesi!
ABD Başkanı Joe Biden'dan sürpriz 'Gazze' hamlesi!
Ramazan Bayramı tatili boyunca köprü ve otoyollar ücretsiz olacak
Ramazan Bayramı tatili boyunca köprü ve otoyollar ücretsiz olacak
Bakan Yerlikaya: 2 bin 227 kardeşimizi getirttik!
Bakan Yerlikaya: 2 bin 227 kardeşimizi getirttik!
Kur'an-ı Kerim yakma provokatörü Momika Norveç'ten sınır dışı edilecek
Kur'an-ı Kerim yakma provokatörü Momika Norveç'ten sınır dışı edilecek
Erden Timur'dan Ali Koç hakkında suç duyurusu!
Erden Timur'dan Ali Koç hakkında suç duyurusu!
AK Parti'den Özlem Zengin'in görevden alındığı iddialarına yalanlama
AK Parti'den Özlem Zengin'in görevden alındığı iddialarına yalanlama
Abdullah Zeydan kararıyla ilgili yeni gelişme: HSK, inceleme başlattı
Abdullah Zeydan kararıyla ilgili yeni gelişme: HSK, inceleme başlattı
TFF'den Süper Kupa maçı için resmi açıklama!
TFF'den Süper Kupa maçı için resmi açıklama!
Erdoğan'ın liderliğindeki MGK toplantısı sona erdi: Terörle mücadele vurgusu
Erdoğan'ın liderliğindeki MGK toplantısı sona erdi: Terörle mücadele vurgusu
Dilan ve Engin Polat çiftiyle ilgili kritik karar!
Dilan ve Engin Polat çiftiyle ilgili kritik karar!