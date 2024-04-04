Beşiktaş son dakikada yıkıldı: 1-1

Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Başakşehir ile karşı karşıya geldi. Siyah beyazlılar, 90+5'te kalelerinde gördüğü gol ile mücadeleden 1-1’lik sonuçla ayrıldı.Abone ol
Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında RAMS Başakşehir ile Beşiktaş karşı karşıya geldi. Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'ndaki müsabaka 1-1 beraberlikle sonuçlandı.
Siyah-beyazlıların golünü 16. dakikada Omar Colley kaydederken, ev sahibi takımın golünü ise 90+5. dakikada Emirhan İlkhan attı.
Bu sonuçla 3 puan hasreti 4 maça çıkan Beşiktaş, puanını 47 yaptı. RAMS Başakşehir ise 43 puana yükseldi.
Başakşehir - Beşiktaş maçının önemli anları
90'Son düdük geldi ve maç 1-1 berabere sona erdi.
90'GOL! 90+5' Emirhan İlkhan skoru 1-1 yapan golü attı. Pelkas sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda içeri ortaladı. Ceza sahasında Emirhan'ın kafa vuruşunda top ağlara gitti.
87'Muci'nin pasında ceza sahasının solunda topla buluşan Semih'în vuruşunda top direkten döndü.
68'Ghezzal ceza yayından kullandığı serbest vuruşta doğrudan kaleyi yokladı. Ghezzal'in sert şutunda top direkten döndü.
61'Semih sol kanattan ceza sahasına giren Muçi'ye pasını verdi fakat Muçi'nin ortasını savunma uzaklaştırdı.
52'İlk yarıda sakatlık yaşayan Mert Günok kendini yere bıraktı.
46'Mücadelede ikinci yarı başladı.
45'Karşılaşmanın ilk yarısı sona erdi.
45'İlk yarının sonunda en az 3 dakika daha oynanacak.
40'Ceza sahasında Aboubakar topu aldı ancak savunma araya girdi ve topu kalecisine kazandırdı.
18'Muci ceza yayının gerisinden kaleyi yokladı. Savunmaya çarpan top kornere gitti.
16'GOL! Omar Colley, Beşiktaş'ı 1-0 öne geçirdi. Muci sol kanattan ceza sahasına doğru ortaladı. Ön direkte Semih'in kafayla çevirdiği top Colley'in önüne kaldı. Colley de kale önünden yaptığı vuruşla topu ağlara gönderdi.
10'Ömer Ali sağ kanattan içeri ortalamak istedi. Top savunmadan döndü.
4'Şık çalımlarla içeri kateden Berak Özcan sol çaprazdan kaleyi yokladı. Berkay'ın şutunda top az farkla dışarı çıktı.
1'İlk düdük geldi ve maç başladı.
Başakşehir - Beşiktaş ilk 11'ler
RAMS Başakşehir: Muhammed, Dubois, Duarte, Opoku, Ömer Ali, Josef, Kemen, Berkay, Davidson, Serdar, Piatek.
Beşiktaş: Mert, Bakhtiyor, Colley, Necip, Svensson, Gedson, Muci, Rashica, Semih, Ghezzal, Aboubakar.