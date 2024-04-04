Memleket Partisi'nde istifa depremi! Tüm görevlerinden istifa etti

Yerel seçimlerde kesin olmayan sonuçlara göre Türkiye genelinde yüzde 0.17 oy oranına ulaşan Memleket Partisi'nde, parti sözcüsü Prof. Dr. İpek Özkal'ın partideki tüm görevlerinden istifa ettiği açıklandı.

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Memleket Partisi Sözcüsü Prof. Dr. İpek Özkal, sosyal medya hesabı X'den yaptığı paylaşımda partideki tüm görevlerinden istifa ettiğini duyurdu. Özkal yaptığı açıklamada, "Çok severek, gönülden çalıştığım partimdeki tüm görevlerimden bugün itibariyle istifa etmiş bulunmaktayım. Yaptığım her iş, yazdığım her söz, söylediğim her şey içtendi, severekti. Bu süreçte benden desteğini, sevgisini esirgemeyen herkese, parti emekçilerimize çok teşekkür ederim. İyi ki varsınız" ifadelerini kullandı.