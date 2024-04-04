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Mert Günok, sakatlanarak oyuna devam edemedi

Mert Günok, sakatlanarak oyuna devam edemedi

Trendyol Süper Lig’in 31. haftasında Başakşehir, Beşiktaş’ı ağırladı. Mücadelede Beşiktaş kalecisi Mert Günok, sakatlanarak oyuna devam edemedi.

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Trendyol Süper Lig’in 31. haftasında Başakşehir, sahasında Beşiktaş’ı ağırladı. 

Beşiktaş kalecisi Mert Günok ilk yarıda bir pozisyonda sakatlık yaşamıştı. İkinci 51. dakikasında kendini yere bırakan Mert Günok oyuna devam edemedi. 

54. dakikada Ersin Destanoğlu, Mert Günok yerine oyuna dahil oldu. 

beIN Sports'un haberine göre; göğsünde ağrı hisseden Mert Günok oyuna devam edemedi. 

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