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Otomobil kullanırken erkek arkadaşı boğazından bıçakladı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Otomobil kullanırken erkek arkadaşı boğazından bıçakladı

 Kırıkkale'de otomobiliyle seyir halindeyken tartıştığı kişi tarafından bıçaklanarak ağır yaralanan kadın sürücü hastaneye kaldırıldı.

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İddiaya göre, F.C. (42) isimli kadın otomobille hareket halindeyken aynı araçta bulunan E.B. ile tartıştı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine E.B. kadını boğazından bıçakladı. Aracın kontrolünü kaybeden kadın kaldırıma çarptı.

Ağır yaralanan F.C, ambulansla Yüksek İhtisas Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaçan şüpheli, kısa süre sonra polis ekiplerince yakalandı.

E.B'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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