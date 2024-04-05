Otomobil kullanırken erkek arkadaşı boğazından bıçakladı

Kırıkkale'de otomobiliyle seyir halindeyken tartıştığı kişi tarafından bıçaklanarak ağır yaralanan kadın sürücü hastaneye kaldırıldı.Abone ol
İddiaya göre, F.C. (42) isimli kadın otomobille hareket halindeyken aynı araçta bulunan E.B. ile tartıştı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine E.B. kadını boğazından bıçakladı. Aracın kontrolünü kaybeden kadın kaldırıma çarptı.
Ağır yaralanan F.C, ambulansla Yüksek İhtisas Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaçan şüpheli, kısa süre sonra polis ekiplerince yakalandı.
E.B'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.