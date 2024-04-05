Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzası ile yayımlandı! Atama kararları Resmi Gazete'de
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla gerçekleştirilen atamalara ilişkin kararlar, Resmi Gazete'de yayımlandı.Abone ol
Buna göre, Diyanet İşleri Başkanlığında açık bulunan Malatya İl Müftülüğüne Ramaza Dolu atandı.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığında açık bulunan Osmaniye İl Müdürlüğüne Tolga Nacar, Trabzon İl Müdürlüğüne Hüseyin Mollaoğlu getirildi.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığında açık bulunan iş başmüfettişliklerine 137 iş müfettişinin ataması yapıldı.
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